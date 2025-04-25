Взрыв автомобиля в российском Подмосковье: скончался генерал Минобороны РФ Москалик

В городе Балашиха в Московской области России произошел взрыв автомобиля. В результате этого, по предварительным данным, погиб генерал Генерального штаба Минобороны РФ Ярослав Москалик.

Об этом информирует ряд российских Telegram-каналов, в том числе 112 и BAZA. По их информации, инцидент произошел около 10:40 — в тот момент, когда военный проходил мимо припаркованного у жилого дома автомобиля Volkswagen. Взрывной волной его отбросило на несколько метров, и он погиб на месте.

Сначала появилась версия о взрыве газового баллона в автомобиле. Однако впоследствии пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на оперативные источники, сообщило, что речь идет о взрывном устройстве.

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Telegram-канал 112 отмечает, что на месте происшествия эксперты обнаружили остатки самодельного взрывного устройства и элементы поражения. Следственный комитет РФ заявил об возбуждении уголовного дела, на место инцидента выехали оперативники, криминалисты и следователи.

Как сообщают СМИ, имя Ярослава Москалика упоминалось в материале ТАСС от 2021 года. В публикации говорилось, что он занимал должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ. В 2015 году Москалик принимал участие в переговорах в рамках так называемого Нормандского формата. Был ли он привлечен к войне против Украины, пока неизвестно.

Напомним, Армия РФ массированно атаковала Украину дронами.

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