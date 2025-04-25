Вибух автомобіля у російському Підмосковʼї: помер генерал Міноборони РФ Москалик

У місті Балашиха, що в Московській області Росії, стався вибух автомобіля. В результату цього, за попередніми даними, загинув генерал Генерального штабу Міноборони РФ Ярослав Москалик.

Про це інформує низка російських Telegram-каналів, зокрема 112 та BAZA. За їхньою інформацією, інцидент трапився близько 10:40 — у той момент, коли військовий проходив повз припаркований біля житлового будинку автомобіль Volkswagen. Вибуховою хвилею його відкинуло на кілька метрів, і він загинув на місці.

Спершу з’явилась версія про вибух газового балона в авто. Однак згодом пропагандистське агентство ТАСС, посилаючись на оперативні джерела, повідомило, що йдеться про вибуховий пристрій.

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Telegram-канал 112 також зазначає, що на місці події експерти виявили залишки саморобного вибухового пристрою та елементи ураження. Слідчий комітет РФ заявив про відкриття кримінальної справи, на місце інциденту виїхали оперативники, криміналісти та слідчі.

Як повідомляють ЗМІ, ім’я Ярослава Москалика згадувалося у матеріалі ТАСС від 2021 року. У публікації йшлося про те, що він обіймав посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ. У 2015 році Москалик брав участь у переговорах у межах так званого Нормандського формату. Чи був він залучений до війни проти України — наразі невідомо.

Нагадаємо, Армія РФ масовано атакувала Україну дронами.

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