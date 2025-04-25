Популярный овощ в Украине подешевел почти вдвое за неделю: сколько теперь стоит

Производители тепличных огурцов в Украине продолжают уменьшать цены. За последнюю неделю стоимость овоща упала более чем на 40%, и сейчас тепличные огурцы стоят примерно на треть дешевле, чем в конце апреля прошлого года.

Аналитики EastFruit объясняют снижение цен двумя ключевыми факторами: увеличением объемов сбора огурцов в отечественных тепличных хозяйствах и слабой активностью покупателей на рынке. "Крупные тепличные хозяйства уже сообщают о больших остатках продукции на складах, ведь средний недельный объем выборки в комбинатах продолжает увеличиваться. Поэтому, чтобы избежать накопления нереализованных объемов огурца, производители вынуждены снова снижать цены на свою продукцию", – отмечается в отчете экспертов.

В связи с этими обстоятельствами, тепличные хозяйства начали реализовывать огурцы по цене от 45 до 75 грн/кг – в зависимости от сорта, качества и объема поставок. Такой уровень цен в среднем на 42% ниже, чем неделю назад, и примерно на 34% меньше по сравнению с концом апреля 2024 года.

Читайте также: Популярный овощ исчезает с прилавков: украинцев предупреждают о возможном дефиците и прыжке цен

Кроме того, украинские производители сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны румынского импорта. Многие импортеры еще на прошлой неделе сформировали значительные запасы огурцов из Румынии и снизили цены до 25 грн/кг, что повлекло дальнейшее падение стоимости продукции из отечественных теплиц.

Какая стоимость огурцов в супермаркетах Украины

Согласно данным портала "Минфин", цена на огурцы варьируется в зависимости от сорта: средняя стоимость гладких составляет 113,27 грн/кг, а короткоплодных – 115,90 грн/кг. Согласно результатам мониторинга цен, в ведущих торговых сетях зафиксированы следующие расценки на огурцы:

"Фора" – 99,00 грн/кг;

– 99,00 грн/кг; АТБ – 84,89 грн/кг;

– 84,89 грн/кг; Varus – 79,90 грн/кг;

– 79,90 грн/кг; "Сельпо" – 99,00 грн/кг;

– 99,00 грн/кг; Auchan – 115,9 грн/кг.

Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на мясо в украинских супермаркетах значительно выросли.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!