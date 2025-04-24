Популярний овоч зникає з прилавків: українців попереджають про можливий дефіцит і стрибок цін

Ціни на буряк в Україні стрімко зростають: фермери продовжують підвищувати вартість, що вже в 2,5 раза перевищує показники минулого року. У порівнянні з минулим тижнем овоч теж суттєво подорожчав. Тим часом у торгових мережах повідомляють про ознаки дефіциту цього коренеплоду.

Як повідомляє EastFruit, аналітики пояснюють подорожчання буряка різким скороченням обсягів якісної продукції на ринку України. У зв’язку з цим аграрні господарства почали масово піднімати відпускні ціни на свої буряки. Про це пише OBOZ.UA.

Станом на зараз буряк продається за ціною 22–32 грн за кілограм, що приблизно на 16% більше порівняно з кінцем минулого тижня. Якщо ж порівнювати з кінцем квітня минулого року, то вартість зросла у 2,5 раза. До того ж в Україні вже спостерігається нестача цього овочу.

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"Придбати велику партію буряків на українському ринку стає дедалі складніше. Вже зараз мережі супермаркетів та гуртові компанії повідомляють про дефіцит цієї продукції, перекрити який не так просто", – підсумовують експерти.

У такій ситуації більшість виробників буряка прогнозують подальше зростання цін на цей овоч.

Вартість буряку в українських супермаркетах

Згідно з даними "Мінфіну", середня вартість буряків в Україні становить 36,27 грн за кілограм – це на 9,30 грн більше, ніж у березні. Тим часом моніторинг цін, проведений OBOZ.UA, засвідчив, що у провідних роздрібних мережах країни на цей овоч встановлені такі цінники:

"Фора" – 29,90 грн/кг;

Novus – 29,89 грн/кг;

"Сільпо" – 3,29 грн/кг;

Auchan – 35,90 грн/кг.

Varus – 39,90 грн/кг;

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ціни на м'ясо в українських супермаркетах значно зросли.

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