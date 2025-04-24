Популярный овощ исчезает с прилавков: украинцев предупреждают о возможном дефиците и скачке цен

Цены на свеклу в Украине стремительно растут: фермеры продолжают повышать стоимость, что уже в 2,5 раза превышает показатели прошлого года. По сравнению с прошлой неделей овощ тоже существенно подорожал. Между тем в торговых сетях сообщают о признаках дефицита этого корнеплода.

Как сообщает EastFruit, аналитики объясняют подорожание свеклы резким сокращением объемов качественной продукции на рынке Украины. В связи с этим аграрные хозяйства начали массово поднимать отпускные цены на свою свеклу. Об этом пишет OBOZ.UA.

По состоянию на сейчас свекла продается по цене 22-32 грн за килограмм, что примерно на 16% больше по сравнению с концом прошлой недели. Если же сравнивать с концом апреля прошлого года, то стоимость выросла в 2,5 раза. К тому же в Украине уже наблюдается нехватка этого овоща.

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"Купить крупную партию свеклы на украинском рынке становится все сложнее. Уже сейчас сети супермаркетов и оптовые компании сообщают о дефиците этой продукции, перекрыть который не так просто", – заключают эксперты.

В такой ситуации большинство производителей свеклы прогнозируют дальнейший рост цен на этот овощ.

Стоимость свеклы в украинских супермаркетах

Согласно данным "Минфина", средняя стоимость свеклы в Украине составляет 36,27 грн за килограмм – это на 9,30 грн больше, чем в марте. Между тем мониторинг цен, проведенный OBOZ.UA, показал, что в ведущих розничных сетях страны на этот овощ установлены следующие ценники:

"Фора" – 29,90 грн/кг;

Novus – 29,89 грн/кг;

"Сельпо" – 3,29 грн/кг;

Auchan – 35,90 грн/кг.

Varus – 39,90 грн/кг;

Напомним, ранее мы рассказывали, что цены на мясо в украинских супермаркетах значительно выросли.

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