Квартира за все деньги: где аренда 1-комнатной в Украине съедает почти весь доход: где аренда 1-комнатной в Украине

Наивысшую часть среднемесячной зарплаты за аренду однокомнатной квартиры украинцам приходится преподавать в Ужгороде. Там стоимость аренды составляет около 76% дохода.

Меньше всего тратят на аренду жители Харькова – всего 19% от средней заработной платы. По данным специализированного портала по недвижимости, еще один город с относительно доступной арендой – Запорожье: аренда "однушки" там обходится примерно в четверть зарплаты, то есть 25%, пишет Oboz.ua.

Кроме Ужгорода, существенную часть заработка занимает аренда и в таких городах:

Луцк – 75%;

Львов – 71%;

Киев – 65%;

Ивано-Франковск – 61%;

Житомир – 60%.

Стоимость аренды однокомнатного жилья в Украине: где самое дорогое и дешевое

На сегодняшний день цены на аренду однокомнатных квартир в Украине варьируются от 4 000 до 18 200 гривен в месяц.

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В города с самыми высокими ценами на "однушки" входят:

Ужгород – 18 200 грн;

Киев – 17 900 грн;

Львов – 17 700 грн.

Самые низкие цены на аренду зафиксированы в Харькове – 4000 грн. Также относительно доступное жилье можно найти в следующих городах:

Запорожье – 5 000 грн;

Николаев – 6 000 грн;

Кропивницкий – 6500 грн.

Какой уровень зарплат в Украине: данные из больших городов

Согласно информации одного из ведущих кадровых порталов, средние зарплаты в украинских городах варьируются от 17500 до 27500 грн. Самые высокие заработки наблюдаются в Киеве – средняя зарплата составляет 27 500 грн. Также высокие зарплаты зафиксированы в таких городах:

Львов – 25 000 грн;

Ужгород – 24 000 грн;

Днепр и Черновцы – 23500 грн;

Одесса – 23 000 грн;

Ивано-Франковск – 22 500 грн;

Харьков – 20 000 грн.

Самые низкие зарплаты зафиксированы в Сумах, где средний уровень заработка составляет 17500 грн. Также сравнительно невысокие заработки в таких городах:

Кривой Рог – 18 000 грн;

Кропивницкий и Чернигов – 19000 грн.

Раньше мы рассказывали, что сколько лет украинцам разных профессий нужно работать, чтобы приобрести собственную квартиру в Киеве.

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