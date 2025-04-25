Квартира за всі гроші: де оренда 1-кімнатної в Україні з’їдає майже весь дохід
Найвищу частку від середньомісячної зарплати за оренду однокімнатної квартири українцям доводиться викладати в Ужгороді. Там вартість оренди становить близько 76% від доходу.
Найменше витрачають на винайм мешканці Харкова – лише 19% від середньої заробітної плати. За даними спеціалізованого порталу з нерухомості, ще одне місто з відносно доступною орендою – Запоріжжя: оренда "однушки" там обходиться приблизно у чверть зарплати, тобто 25%, пише Oboz.ua.
Окрім Ужгорода, суттєву частину заробітку забирає оренда й у таких містах:
- Луцьк – 75%;
- Львів – 71%;
- Київ – 65%;
- Івано-Франківськ – 61%;
- Житомир – 60%.
Вартість оренди однокімнатного житла в Україні: де найдорожче і найдешевше
Станом на сьогодні ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні варіюються від 4 000 до 18 200 гривень на місяць.
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До міст із найвищими цінами на "однушки" входять:
- Ужгород – 18 200 грн;
- Київ – 17 900 грн;
- Львів – 17 700 грн.
Найнижчі ціни на оренду зафіксовано у Харкові – 4 000 грн. Також відносно доступне житло можна знайти в таких містах:
- Запоріжжя – 5 000 грн;
- Миколаїв – 6 000 грн;
- Кропивницький – 6 500 грн.
Який рівень зарплат в Україні: дані з великих міст
Згідно з інформацією одного з провідних кадрових порталів, середні зарплати в українських містах варіюються від 17 500 до 27 500 грн. Найвищі заробітки спостерігаються в Києві – середня зарплата тут становить 27 500 грн. Також високі зарплати зафіксовані в таких містах:
- Львів – 25 000 грн;
- Ужгород – 24 000 грн;
- Дніпро та Чернівці – 23 500 грн;
- Одеса – 23 000 грн;
- Івано-Франківськ – 22 500 грн;
- Харків – 20 000 грн.
Найнижчі зарплати зафіксовано в Сумах, де середній рівень заробітку становить 17 500 грн. Також порівняно невисокі заробітки в таких містах:
- Кривий Ріг – 18 000 грн;
- Кропивницький та Чернігів – 19 000 грн.
Раніше ми розповідали, що скільки років українцям різних професій потрібно працювати, аби придбати власну квартиру у Києві.
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