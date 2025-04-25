Коммуналка повысится: НБУ назвал сроки повышения тарифов

В Украине действует частичный мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги. Его планируют упразднить.

Согласно информации, отмена моратория может быть связана с проблемами в энергетической сфере, о чем сообщил НБУ. Ожидается, что в текущем году тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой не будут меняться, согласно Инфляционному отчету НБУ.

Нацбанк отмечает, что пересмотр тарифов в будущем возможен, в частности, из-за фискальной консолидации. Вероятно, изменения произойдут уже в следующем году.

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В частности, предполагается, что с 2026 года начнется постепенная корректировка тарифов на экономически обоснованные уровни, сообщает НБУ.

Как отмечает НБУ, неопределенность по срокам и масштабам корректировки тарифов является значительным риском для прогноза инфляции.

Ранее мы рассказывали, что украинцам вернут почти миллион гривен за неправомерно начисленные суммы за коммуналку.

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