Комуналка підвищиться: НБУ назвав терміни підвищення тарифів

В Україні наразі діє частковий мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. Його планують скасувати.

Згідно з інформацією, скасування мораторію може бути пов'язано з проблемами в енергетичній сфері, про що повідомив НБУ. Очікується, що в поточному році тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не будуть змінюватися, згідно з Інфляційним звітом НБУ.

Нацбанк зазначає, що перегляд тарифів у майбутньому можливий, зокрема через фіскальну консолідацію. Ймовірно, зміни відбудуться вже наступного року.

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Зокрема, передбачається, що з 2026 року почнеться поступове коригування тарифів до економічно обґрунтованих рівнів, повідомляє НБУ.

Як зазначає НБУ, невизначеність щодо термінів і масштабів коригування тарифів є значним ризиком для прогнозу інфляції.

Раніше ми розповідали, що українцям повернуть майже мільйон грн за неправомірно нараховані суми за комуналку.

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