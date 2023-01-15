Кава та сигарети: чим небезпечна звичка поєднувати нікотин та кофеїн

Кава та сигарети є популярним поєднанням серед курців, але змішування кофеїну та нікотину несе певний ризик. Курці стверджують, що кава й сигарета — це хороший спосіб розслабитися, але насправді і нікотин, і кофеїн є стимуляторами, і їхній вплив на ваше серце може значно збільшити ризик захворювань. Ось чому розрив зв’язку між сигаретами та кавою має бути пріоритетом як для курців, так і для кавоманів.

Вплив кави на здоров'я

Вплив кави на здоров’я протягом тривалого часу є предметом суперечок. Давно існувало припущення, що кава шкідлива для організму, але насправді більшість загальновідомих ризиків зникають, якщо їх дослідити надійним чином, зазначає Tobacco free life. Найпоширенішим страхом щодо кави є вплив, який вона може мати на серце та кровоносні судини, але дослідження показують, що люди, які п’ють від 3 до 5 чашок кави на день, насправді мають найменший ризик серцево-судинних захворювань. Це не означає, що кава стовідсотково безпечна, адже первний негативний вплив вона все ж таки несе.

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Подібна картина пов’язана із більш серйозними залякуваннями, накшталт того, що кава провокує появу раку. Фактично, дані свідчать про те, що чиста кава навпаки може мати захисний ефект проти раку у людей, які не курять. Дослідження загального ризику смерті також виявили захисний ефект кави. Це дослідження більше зосереджено на чорній каві, ніж на каві з молоком і цукром, яка є калорійнішою та несе додаткові ризики.

Вплив куріння на здоров'я

Однак нікого не здивує, що куріння далеко не таке безпечне, як кофеїн. Воно викликає безліч захворювань, включаючи рак легенів та інші види раку, ішемічну хворобу серця, інсульти, хронічні обструктивні захворювання легень, цереброваскулярні захворювання та багато інших станів. Куріння називають основною причиною смерті у світі, якій можна запобігти. Через цю шкідливу звичку курці втрачають у середньому 10 років життя.

Комбінований ефект кави та сигарет

Відносно безпечна природа кави може змусити вас подумати, що поєднання її поєднання з сигаретами не буде погіршувати і без того негативний влив цигарок, але, на жаль, це не так. Причина цього полягає в тому, що, хоча кофеїн, здається, не створює реальний ризик для організму, він має певний вплив на серце та кровоносні судини – наприклад, збільшує жорсткість артерій.

Одне дослідження вивчало вплив кави та сигарет на жорсткість аорти (головної артерії тіла) і виявило синергетичний (комбінований) ефект споживання кави та сигарет на серце. Ця комбінація збільшила жорсткість аорти більше, ніж кожен з них окремо.

Інші дослідження також показали підвищений ризик захворювань у людей, які одночасно курять і п’ють каву. Окрім результатів підвищення артеріального тиску, ще одне дослідження показало, що люди, які курять і випивають чотири або більше чашок кави на день, мають у 8 разів більший ризик серцевого нападу, ніж люди, які не робили ні того, ні іншого. Це ще раз показує, що хоча кава сама по собі не несе значних ризиків, цього не можна сказати про каву в поєднанні з сигаретами.

Зламайте цю звичку

Оскільки дослідження показують підвищений ризик розвитку деяких захворювань у людей, які одночасно курять і п’ють каву, розрив зв’язку між цими двома факторами є важливим для захисту вашого здоров’я. Частина проблеми полягає в тому, що вживання кави може стати "пусковим гачком" до куріння. Іншими словами, у вас може виникнути тяга до сигарети, коли ви п’єте каву. Ви можете продовжувати курити та вживати каву, проте ці процеси мають відбуватися із значним проміжком у часі. Зважаючи на загалом безпечний ефект від вживання кави, можливо, варто спробувати змінити сигарети на свіжі, хрусткі овочі або солоні закуски. Ви також можете на деякий час перейти на чай, коли кинете палити.

Іншим варіантом є перехід на альтернативне джерело нікотину, щоб ви могли мати той самий ритуал куріння, але з меншими ризиками. Наприклад, жування нікотинової гумки, вживання бездимного тютюну або використання електронної сигарети – все це альтернативи курінню, які можуть допомогти вам розірвати зв’язок між кавою та сигаретами.

Незалежно від підходу, який ви спробуєте, найкраща порада — зробити все можливе, щоб кинути палити. Хоча кава та сигарети не є безпечним поєднанням, якщо виключити з рівняння куріння, кава може бути навіть корисною. Ви можете на деякий час сумувати за сигаретами з ранковою кавою, але незабаром тяга зникне, і ваше здоров’я покращуватиметься з кожним днем, коли ви будете вільні від куріння.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, кандидат хімічних наук Гліб Репіч розповів, чи є в розчинній каві – кава. За бажання, ви можете навіть спробувати приготувати її в домашніх умовах.

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