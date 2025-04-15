Літні канікули для школярів суттєво скоротили: скільки тепер триватимуть

Міністерство освіти і науки України офіційно підтвердило дату проведення останнього дзвоника в школах — це станеться 30 травня 2025 року, як і традиційно, в останній робочий день весни. Відповідна інформація закріплена у постанові Кабінету Міністрів №841 та в листі МОН №1/15281-24, обидва документи датовані 23 липня 2024 року.

Проте 30 травня не стане днем завершення навчального процесу. Попри урочистості останнього дзвоника, навчання триватиме до 30 червня — на місяць довше, ніж зазвичай. Причина продовження полягає в необхідності надолужити пропущений матеріал, який учні не встигли опанувати через часті повітряні тривоги, карантинні обмеження та зміни в розкладі канікул.

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Літні канікули офіційно розпочнуться з 1 липня і триватимуть до 31 серпня 2025 року. Таким чином, школярі цього року матимуть два місяці відпочинку замість звичних трьох.

Початок нового навчального року, як і завжди, заплановано на 1 вересня.

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