Українським водіям виписують 51 тис. грн штрафу: за що карають на таку значну суму

Керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння в Україні суворо карається законом. Розмір штрафу за таке порушення може варіюватися – від 17 000 до 51 000 гривень, залежно від ступеня серйозності правопорушення.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за перше таке порушення водієві загрожує штраф у розмірі 17 000 гривень. Окрім цього, передбачено позбавлення водійських прав строком на один рік. Про це пише OBOZ.UA.

Однак це лише найм’якше з можливих покарань – кожне наступне аналогічне порушення спричиняє жорсткіші санкції, включно зі зростанням штрафу та додатковими обмеженнями. Зокрема:

Якщо водій повторно скоїв таке правопорушення протягом року, сума штрафу зростає до 34 000 гривень.

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Окрім цього, його позбавляють права керування транспортними засобами строком на три роки. Також передбачено можливість конфіскації автомобіля.

До того ж у разі повторного керування транспортом у стані сп’яніння протягом року, до порушника можуть застосувати адміністративний арешт – строком до 10 діб.

Якщо ж таке правопорушення вчинене втретє за рік, штраф сягатиме вже 51 000 гривень.

Також передбачено заборону на керування транспортними засобами строком на 10 років, а також примусове вилучення автомобіля, якщо він належить порушникові на праві приватної власності.

Як альтернатива, може бути застосоване покарання у вигляді адміністративного арешту на 15 діб з одночасним позбавленням водійських прав на той самий 10-річний термін і конфіскацією особистого транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше патрульний розповів, яких водіїв найчастіше зупиняє поліція в Україні.

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