Штраф за відсутність автоцивілки: на яку суму можуть покарати водія в Україні у 2025 році

Кожен автовласник в Україні повинен мати дійсний поліс обов’язкового страхування цивільної відповідальності (ОСЦПВ). Це не лише вимога закону, а й важливий інструмент для відшкодування шкоди постраждалим у разі виникнення ДТП.

Оформлення поліса ОСЦПВ є обов’язковим одразу після проходження держреєстрації транспортного засобу. Він повинен бути при власнику разом із техпаспортом на авто та надаватися для перевірки на запит працівників поліції, повідомляє UAportal із посиланням на "Факти ICTV".

У разі виявлення відсутності дійсного поліса автоцивільного страхування під час перевірки, водієві може бути призначено штраф у сумі 425 гривень.

Варто нагадати, якщо штраф не буде сплачено впродовж 15 днів, його розмір збільшується вдвічі – до 850 грн.

Окрім адміністративного стягнення, водій без чинного страхового полісу ризикує покривати всі витрати у разі аварії самостійно – виплата компенсації ляже повністю на його плечі.

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У той же час у 2025 році окремі пільгові категорії громадян мають можливість оформити автоцивілку зі знижкою 50%.

До цих категорій належать:

учасники бойових дій (УБД);

учасники війни;

пенсіонери;

особи з інвалідністю 1 та 2 групи;

люди, що постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС (1 та 2 категорії).

Крім того, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12295, який передбачає повне звільнення від обов’язкового оформлення автоцивілки для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та тих, хто постраждав під час Революції Гідності. Втім, наразі цей законопроєкт лише перебуває на розгляді в парламенті.

Нагадаємо, в Україні змінились ціни на "автоцивілку".

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