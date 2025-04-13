Штраф за отсутствие автогражданки: на какую сумму могут наказать водителя в Украине в 2025 году

Каждый автовладелец в Украине должен иметь действительный полис обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО). Это не только требование закона, но и важный инструмент для возмещения ущерба пострадавшим в случае возникновения ДТП.

Оформление полиса ОСАГО является обязательным сразу после прохождения госрегистрации транспортного средства. Он должен быть при владельце вместе с техпаспортом на авто и предоставляться для проверки по запросу сотрудников полиции, сообщает UAportal со ссылкой на "Факты ICTV".

В случае выявления отсутствия действительного полиса автогражданского страхования во время проверки, водителю может быть назначен штраф в сумме 425 гривен.

Стоит напомнить, если штраф не будет уплачен в течение 15 дней, его размер увеличивается вдвое – до 850 грн.

Кроме административного взыскания, водитель без действующего страхового полиса рискует покрывать все расходы в случае аварии самостоятельно – выплата компенсации ляжет полностью на его плечи.

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В то же время в 2025 году отдельные льготные категории граждан имеют возможность оформить автогражданку со скидкой 50%.

К этим категориям относятся:

участники боевых действий (УБД);

участники войны;

пенсионеры;

лица с инвалидностью 1 и 2 группы;

люди, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (1 и 2 категории).

Кроме того, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12295, который предусматривает полное освобождение от обязательного оформления автогражданки для участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и тех, кто пострадал во время Революции Достоинства. Впрочем, сейчас этот законопроект только находится на рассмотрении в парламенте.

Напомним, в Украине изменились цены на "автогражданку".

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