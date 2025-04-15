Чи можуть мобілізувати студента влітку: пояснення юриста
Студенти віком від 18 до 60 років є військовозобов’язаними, а отже, зобов’язані перебувати на військовому обліку. Про це нагадала адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.
Водночас вона заспокоює: українське законодавство не дозволяє мобілізувати студентів під час канікул, навіть літніх. Про це пише Уніан.
Що робити, якщо студент отримав повістку?
Навіть якщо у студента є законна підстава для відстрочки — з'явитися до територіального центру комплектування (ТЦК) він усе одно зобов'язаний. Якщо студент проігнорує повістку, його можуть оголосити в розшук.
Коли студента можуть мобілізувати?
Мобілізація можлива у двох випадках:
- За добровільною згодою студента.
- Після відрахування з вишу — тоді він втрачає право на відстрочку, і навчальний заклад зобов’язаний повідомити про це ТЦК.
Попри те, що базовий вік мобілізації — 25 років, на практиці до війська призивають і молодших чоловіків. Наприклад, тих, хто закінчив військову кафедру. Вони мають статус офіцерів запасу, а отже — теж підлягають мобілізації.
Хто має право на відстрочку?
Право на відстрочку мають:
- Студенти денної форми навчання, які не порушують черговість здобуття освіти.
- Аспіранти, які розпочали навчання до 2024 року — навіть якщо це контракт або заочна форма.
З 2024-го року аспірантам для отримання відстрочки потрібно навчатися лише на денній формі та на бюджеті.
Важливо: Якщо студент не завершив попередню освіту та вступив до іншого вишу, це не вважається порушенням порядку здобуття освіти — відповідні судові справи вигравалися.
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Як оформити відстрочку?
Студенту потрібно:
- Отримати витяг з Єдиного державного реєстру освіти.
- Надіслати його до ТЦК або особисто принести (до лютого 2025 року така форма ще діє).
Також можна скористатися системою "Резерв+", яка працює для студентів в автоматичному режимі — дані про навчання передаються онлайн, і особиста поява в ТЦК більше не обов’язкова кожні пів року.
Мобілізація під час канікул: дозволена чи ні?
Ні, мобілізувати студента під час канікул не мають права. Це правило поширюється і на літні, і на зимові канікули — незалежно від того, чи студент відвідує заняття в цей час.
Нагадаємо, ми вже писали, хто з викладачів та студентів не підлягає мобілізації.
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