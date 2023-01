Які інгредієнти можуть перетворити каву на шкідливий напій

Тим, хто не уявляє своє життя без кави, варто дотримуватися деяких правил, щоб отримати від напою користь. Регулярне вживання кави може принести користь здоров'ю лише, якщо цей напій правильно споживати.

Олівія Тарантіно, головна редакторка журналу Eat This, Not That!, який спеціалізується на харчуванні, здоров’ї та харчових продуктах зауважила, що деякі добавки до збадьорюючого напою роблять його шкідливим. Вона назвала "7 речей, які ніколи не слід додавати до кави".

Вершки – зачасту вони містять синтетичні добавки та консерванти. Серед них – фосфат натрію. У довіднику з харчових добавок" Environmental Working Group Dirty Dozen Guide" зазначається, що фосфат натрію може впливати на роботу серця, нирок, серцево-судинної системи. Також вершки можуть містити пальмову олію, яка підвищує рівень "поганого" холестерину, штучні ароматизатори та фермент для зупинки бродіння карагенан – його пов'язують з розладом травлення у деяких людей.

Штучні підсолоджувачі – вони здатні призвести до споживання більшої кількості штучно ароматизованої їжі з меншою поживною цінністю, а також більш висококалорійної їжі, насиченої цукром, зазначає Тарантіно.

Цукор – від додавання цукру краще відмовитися тим, хто переймається за фігуру та не хоче захворіти на діабет.

Ароматизовані сиропи теж не варто додавати до кави. Більшість з них містить штучні ароматизатори, які здатні впливати на роботу шлунка. А ще в них міститься багато цукру.

Згущене молоко. На думку Тарантіно, це один із найшкідливіших інгредієнтів. "Лише дві столові ложки підсолодженого згущеного молока містять 22 грами цукру та 130 калорій — це лише на три грами менше цукру, ніж у плитці шоколаду", – додала вона. Експертка радить замість згущеного молока спробувати рослинне молоко.

Алкоголь теж не варто додавати до кави – такий напій погано вплине на шлунок та печінку, а ще через нього може змінитися артеріальний тиск.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

