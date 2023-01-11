Названо 3 продукти з найбільшим вмістом цукру, від яких краще відмовитись, щоб зберегти здоров'я

Фахівці з правильного харчування радять зменшити споживання деяких продуктів з високим вмістом цукру, які ми вживаймо майже щоденно.

Цукор додають практично до всіх готових продуктів. Він є підсилювачем смаку, тому його додають не тільки в десерти.

Надмірне споживання цукру призводить до поступового збільшення ваги, а також супутніх цьому хвороб. Цукор негативно впливає на роботу серцево-судинної системи та роботу шлунково-кишкового тракту.

Які 3 повсякденні продукти містять найбільше цукру?

Одним із таких продуктів є йогурт. Кисломолочні продукти корисні для здоров'я, тому багато людей намагається включити їх до свого щоденного раціону. Але якщо уважно прочитати склад будь-якого йогурту, то ви знайдете цукор, консерванти, барвники та інші речовини. Тому слід обирати якісний йогурт або хоча б зменшити кількість його споживання, якщо ви не можете повністю відмовитися від нього. В складі газованих напоїв та магазинних соків завжди можна побачити велику кількість цукру, яку додають у напої для підсилення смаку. Краще пити свіжовижаті соки, домашні лимонади, чай без цукру або звичайну воду. Особливо важливо зменшити споживання газованих напоїв та соків з вмістом цукру у дітей. Білий хліб можна знайти чи не в кожному українському домі. Однак, дієтологи радять менше споживати цей продукт або взагалі відмовитися від нього, адже в його складі міститься стільки ж цукру, скільки й в здобній випічці.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Відео дня

Раніше, лікарка розповіла звідки з'являються білі плями на нігтях, які називаються лейконіхією, та що це означає.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!