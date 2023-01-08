Лікарка розповіла звідки з'являються білі плями на нігтях та що це означає

Білі плями та смуги на нігтях називають лейконіхією, це часткове або повне знебарвлення нігтьової пластини.

Про це розповіла педіатр Дарія Власенко в Instagram. Вона назвала причини появи білих плям.

Лейконіхія – найпоширеніший вид дисхромії (порушення кольору) нігтів. Вона може виникати у всіх людей, незалежно від статі, віку та етнічної приналежності.

Лейконіхія поділяється на:

Справжня – виникає в матриксі нігтя, частини нігтя, що відповідає за зростання.

– виникає в матриксі нігтя, частини нігтя, що відповідає за зростання. Хибна – проблема з нігтьовим ложем, частиною нігтя, що знаходиться під нігтем.

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Справжню лейконіхію можна класифікувати за двома категоріями залежно від вигляду нігтів:

Тотальна – повне побілення нігтьової пластини. Зазвичай вражає усі 20 нігтів.

– повне побілення нігтьової пластини. Зазвичай вражає усі 20 нігтів. Часткова – виникає при ураженні частини нігтьової пластини на одному чи декількох нігтів.

Найчастіше лейконіхія виникає через травму нігтя.

Справжня лейконіхія – це часткове або повне ураження нігтів, спричинене пошкодженням нігтьової пластини або матриксу. Порушення кератину із захопленням повітря всередині нігтьової пластини призводить до відображення світла та відсутності прозорості. Ніготь не змінює колір при натисканні.

Точкова лейконіхія виникає після манікюру, ударів, носіння тісного взуття та обгризання нігтів.

Смугаста лейконіхія, також відома як лінії Міса або поперечна лейконіхія, може виникнути після пошкодження матриксу нігтя. Також на нігті можуть з'являтися борозни та виступи. Це часто буває у дітей через травму, яку не помітили. Їх також можна виявити у немовлят через 8-12 тижнів після народження, це пов'язане з травматичною стрижкою нігтів. ⠀

Тотальна лейконіхія може виникнути внаслідок серйознішої травми, часто з відшаруванням нігтьової пластини від нігтьового ложа та зміною контуру нігтя. Найчастіша причина – травма, особливо у дітей.

Лейконіхії можуть бути згруповані в одному місці на кожній руці, що може означити те, що вони сталися одночасно.⠀

Іноді плями стають помітними лише після відростання нігтя, десь через 4-6 тижнів, тому ви можете не пам'ятати момент самої травми.

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