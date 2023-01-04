До яких проблем зі здоров'ям може призвести холодна погода: названо 8 неприємностей

Холод може негативно вплинути на організм, взимку у вас більше шансів постраждати від інтимних проблем та серйозних захворювань, таких як серцевий напад або утворення тромбів.

Озноб та застуда – є одним з очевидних способів впливу холодної погоди на тіло, але експерти кажуть, що є й інші, більш серйозні наслідки. Людям радять стежити за друзями та сім’єю, які вразливі на морозі, та забезпечити їм доступ до теплої їжі та напоїв. Холодна погода може ще більше погіршити проблеми зі здоров’ям деяких людей, особливо старших за 65 років та тих, у кого вже є хвороби.

Ось основні небезпеки для здоров’я, які може спровокувати холод:

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1. "Зимова піхва"

У вагіні є делікатна мікробна екосистема, відома як мікробіом.

"Деякі з наших улюблених зимових звичок, такі як прийняття гарячої ванни, носіння важкого одягу та навіть сухе повітря від запуску центрального опалення, можуть порушити вагінальний мікробіом, створюючи ідеальне середовище для "зимової вагіни", – пояснює дієтолог Optibac Probiotics Клер Фосс.

Як зазначають фахівці, симптоми зимової вагіни включають інфекції. Носіння колготок, штанів і шарів може обмежити доступ повітря до інтимних місць. Ця область може стати трохи схожою на закритий контейнер, оскільки вона не пропускає повітря, унеможливлюючи дихання шкіри та зберігаючи все герметично.

"Це плавильний котел для інфекцій. Симптомами циститу та молочниці є неприємний запах і виділення з піхви, а бактерії від цих інфекцій потрапляють у пастку у волоссі бікіні, загострюючи проблему та викликаючи дискомфорт. Носіння тісного одягу після гоління може призвести до роздратування та шкірних інфекцій, а також щетина бікіні може свербіти та хворіти. (Ми всі гуляли вулицею і відчували легкий свербіж)", – каже Тріш Коултон, засновниця Bondi-body та Bondi Laser.

2. Згустки крові

Різкі зміни температури спричиняють термічний стрес для організму, якому доводиться докладати більше зусиль, щоб підтримувати постійну температуру. Як показують дослідження, це збільшує ймовірність утворення небезпечних тромбів взимку.

Автори дослідження з лікарні в Ніцці, Франція, припустили, що інфекції дихальних шляхів, які частіше зустрічаються взимку, можуть зробити пацієнтів більш вразливими до утворення тромбів. Вони також припустили, що прохолодна погода може звужувати кровоносні судини, підвищуючи ймовірність утворення тромбів.

3. Нетримання сечі

Фізіотерапевт Клер Борн сказала, що холодна погода може завдати шкоди тазовому дну, що згодом призведе до проблем із нетриманням.

"Коли вам холодно, кровоносні судини звужуються, щоб отримати більше крові та тепла до наших життєво важливих органів. Це означає, що ваш артеріальний тиск тимчасово підвищується, і щоб контролювати артеріальний тиск, нирки відфільтровують надлишок рідини, що призводить до того, що нам потрібно частіше мочитись", – пояснила Клер

У людини виникає бажання пітніти, коли сечовий міхур надсилає в мозок повідомлення про наявність сечі. "Якщо ми постійно ігноруємо бажання піти в туалет і проводимо тривалий період часу, затримуючи сечу, це може призвести до напруги тазового дна, що може призвести до інших симптомів.

4. Грип

Очікується, що випадки грипу зростатимуть у зв’язку з сильними морозами. Доктор Коналл Уотсон, консультант-епідеміолог з Агентства безпеки охорони здоров’я Великобританії (UKHSA), сказав, що, хоча деякі вже зробили укол від грипу, Сполученому Королівству необхідно зробити "ще один крок вперед цієї зими". Грип загострюється взимку, а холодна погода може посилити симптоми загального захворювання.

"Температура падає, і наближається зима. Захворюваність на грип зазвичай зростає в цю пору року", – каже Коналл.

5. Зміни настрою

Для багатьох людей зимові місяці можуть бути важкими для боротьби, деякі страждають від сезонного афективного розладу (САР).

За словами фахівців, цей синдром також відомий як "зимова депресія", тому що симптоми зазвичай більш очевидні взимку. Це різновид депресії, і для тих, хто сильно страждає від цього стану, це може серйозно вплинути на вашу повсякденну діяльність.

Хоча точна причина САР не ясна, експерти кажуть, що причиною може бути нестача сонячного світла в зимові місяці. Це пояснюється тим, що нестача сонячного світла може перешкодити належній роботі частини мозку, яка називається гіпоталамусом. Відомо, що це впливає на вироблення організмом мелатоніну, який є гормоном, який змушує вас відчувати сонливість.

Це також може вплинути на рівень серотоніну, який впливає на ваш настрій, апетит і сон, а також на внутрішній біологічний годинник організму.

6. Астма

Експерти кажуть, що зима може бути небезпечним часом для людей, які страждають на астму, оскільки прохолодна погода, застуда та грип, інфекції грудної клітки та цвіль є більш поширеними та можуть спровокувати небезпечні для життя напади астми. Ці напади викликають запалення дихальних шляхів, викликаючи такі симптоми, як кашель, хрипи та труднощі з диханням.

Експерти радять не завжди носити з собою знеболювальний інгалятор (зазвичай синього кольору) і продовжувати приймати звичайний профілактичний інгалятор (зазвичай коричневий), як це призначено. ​

Простий шарф також може врятувати вам життя. Вільно намотайте шарф на ніс і рот, щоб допомогти зігріти повітря перед тим, як вони його вдихнуть, ​оскільки холодне повітря є ще однією причиною нападу астми.

7. Серцеві напади

Недавнє дослідження показало, що люди, які перебувають у холодній погоді, частіше страждають від серцевого нападу.

Дослідники зі Швеції з Лундського університету в Швеції виявили, що середня кількість серцевих нападів на день була значно вищою за холодної погоди порівняно з теплою. Щодня це призводило до 4 серцевих нападів на день, коли середня температура була нижче нуля.

Вважається, що ризик серцевих нападів вищий у холодну погоду, оскільки організм реагує на відчуття холоду, звужуючи поверхневі кровоносні судини. Це зменшує рівень тепла шкіри та збільшує кровотік в артеріях. Тіло також починає тремтіти, а серцебиття частішає, щоб зберегти тепло. Але така реакція організму може додати додаткове навантаження на серце.

8. Лупа

З падінням температури, вмиканням центрального опалення та вживанням їжі, багатої молочними продуктами напередодні Різдва, це ідеальне середовище для розмноження лупи.

У багатьох лупа виникає, коли мікробіом шкіри голови стає дисбалансом, каже президент бренду Філіп Кінгслі та консультант-трихолог Анабель Кінгслі.

"Дріжджі природним чином живуть на нашій шкірі голови і зазвичай не викликають жодних проблем. Однак, коли певний вид дріжджів, який називається Malassezia, розростається, це може призвести до надшвидкого поділу клітин шкіри, що призводить до лущення та сверблячки", – пояснили експерти.

Дріжджі Malassezia процвітають у жирному середовищі, тому, ймовірно, вони розростаються, якщо ви рідко використовуєте шампунь або маєте природну жирну шкіру голови. Однак також вважається, що шкіра голови деяких людей просто чутлива до нормального рівня цих дріжджів.

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