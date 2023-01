Фізіологічний виклик: вчені розповіли, як холод загрожує тілу, коли падає температура в приміщенні

Дуже часто взимку ми можемо опинитися в холодній квартирі, коли вимикається опалення. Температура поступово падає, нам хочеться тепліше вдягнутись та загорнутись у ковдру. Якщо на вулиці мінусова температура, ситуація значно погіршується – в певний момент навіть дихати стає дискомфортно. Чи загрожує тривале перебування в холодному приміщенні – розповімо в сьогоднішньому матеріалі UAportal.

Джеймс Галлахер, ведучий Inside Health, BBC Radio 4, погодився, аби вчені з Університету Південного Уельсу провели над ним експеримент. Для цього ведучому треба було перебувати в кімнаті з температурою 10 градусів за Цельсієм.

"Це звучить терпимо, але це справжній фізіологічний виклик", – каже професор Деміан Бейлі з Університету Південного Уельсу.

Він запросив Джеймса до своєї лабораторії, щоб дослідити вплив холоду в оселі на людський організм і чому такі, здавалося б, помірні температури можуть стати смертельними.

"Десять градусів – це середня температура, при якій житимуть люди, якщо вони не зможуть дозволити собі опалювати свої домівки", – сказав професор Бейлі.

Джеймса провели до екологічної камери в кутку лабораторії. У цій герметичній кімнаті вчені можуть точно встановлювати температуру, вологість і рівень кисню. В кімнату направили порив теплого повітря 21 C. План полягає в тому, щоб почати з 21 C, знизити температуру до 10 C і визначити, як тіло реагує на холод.

Ведучого підключили до незліченних найсучасніших інструментів для найглибшого аналізу. Гарнітуру встановлено, щоб стежити за кровотоком у мозку. Ультразвук перевіряє сонні артерії на шиї, а дихати необхідно було у величезну трубку, яка аналізує повітря.

"Заміри зроблено. Вчені знають, як працює моє тіло при приємній температурі 21C. Тому вмикаються вентилятори, а прохолодний вітерець поступово знижує температуру в камері", – каже Джеймс Галлахер.

Коли температура в кімнаті опустилася до 18C, Джеймс помітив, що перестав пітніти, і волосся на руках почало вставати, допомагаючи ізолювати тіло.

"Наука говорить нам, що 18 градусів – це переломна точка... тіло зараз працює, щоб захистити цю основну температуру", – зазначив професор Бейлі.

Далі пальці ведучого пілішають і відчувають холод. Кровоносні судини в руках закриваються, що називається вазоконстрикцією, щоб зберегти теплу кров для важливих органів. Це сталося б ще швидше, якби піддослідний був іншої статі.

"Жінки дійсно більше відчувають холод, оскільки через гормони (естроген) їхні кровоносні судини на руках і ногах частіше звужуються... і це змушує нас відчувати холод", – каже доктор Клер Еглін з Університету Портсмута.

Перше тремтіння Джеймса починається при 11,5 C. При 10 C вентилятори вимикаються. Ведучий почувався некомфортно, але не замерзав, оскільки вчені знову повторили всі вимірювання тіла за нижчої температури, і незабаром стало зрозуміло, що 10 C не впливає на піддослідного.

"Що мене шокує, так це зміна кровотоку до мозку. Я б не хотів, щоб я намагався робити шкільні домашні завдання в холодній кімнаті. Але моє тіло досягає своєї головної мети – підтримувати стабільну основну температуру тіла – йому просто потрібно більше працювати", – додав Джеймс.

Джеймс відчував теплу кров по всьому тілу, що рухалась інтенсивніше, серце почалось битись швидше, а кров’яний тиск також стрімко підвищився.

"Те, що підвищення артеріального тиску є фактором ризику для інсульту, це фактор ризику для серцевого нападу", – каже мені професор Бейлі.

Сама кров також змінюється, "тому вона стає трохи схожою на патоку", каже професор Бейлі, і ця густіша кров також збільшує ризик небезпечної закупорки.

"Докази чітко свідчать про те, що холод є більш смертоносним, ніж спека, існує більша кількість смертей, спричинених різкими похолоданнями, ніж через різкою спекою", – каже професор Бейлі.

Холод також сприяє багатьом інфекціям, які процвітають у зимові місяці, наприклад грипу. Пневмонія, коли в легенях виникає запалення через інфекцію, частіше виникає після холодної погоди. Вірусам легше поширюватися, тому що ми з більшою ймовірністю зустрінемося в приміщенні із зачиненими вікнами та без свіжого повітря.

Холод також полегшує виживання вірусів поза організмом, а холодне повітря містить менше вологи, що затримує віруси. Сухе повітря дозволяє вірусам подорожувати на великі відстані, каже професор Акіко Івасакі, імунобіолог з Єльського університету. Вона також провела експерименти, які показали, що вдихання холодного повітря впливає на роботу імунної системи в носі.

Що ви насправді можете з цим зробити?

В ідеальному світі ми всі б нагріли кімнату, в якій знаходимось, принаймні до 18 C. Коли це неможливо, професор Бейлі каже, що "це як підготовка до альпіністської експедиції".

Поради професора:

Придбайте одяг, який забезпечує хорошу ізоляцію, наприклад, виготовлену з вовни.

Рукавички і теплі шкарпетки важливіші, ніж шапка (але вовняна шапка теж допоможе).

Перегляньте ваш раціон, час ввести дієту з більшим вмістом вуглеводів.

Виробляйте більше тепла тіла, рухаючись, а не просто сидячи в кріслі та дивлячись телевізор.

