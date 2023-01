Физиологический вызов: ученые рассказали, как холод угрожает телу, когда падает температура в помещении

Очень часто зимой мы можем оказаться в холодной квартире, когда отопление выключается. Температура постепенно падает, нам хочется теплее одеться и завернуться в одеяло. Если на улице минусовая температура ситуация значительно ухудшается – в определенный момент даже дышать становится дискомфортно. Угрожает ли длительное пребывание в холодном помещении – расскажем в сегодняшнем материале UAportal.

Джеймс Галлахер, ведущий Inside Health, BBC Radio 4, согласился, чтобы ученые из Университета Южного Уэльса провели над ним эксперимент. Для этого ведущему нужно было находиться в комнате с температурой 10 градусов Цельсия.

"Это звучит терпимо, но это настоящий физиологический вызов", – говорит профессор Дэмиан Бейли из Университета Южного Уэльса.

Он пригласил Джеймса в свою лабораторию, чтобы исследовать влияние холода в доме на человеческий организм и почему такие, казалось бы, умеренные температуры могут стать смертельными.

"Десять градусов – это средняя температура, при которой будут жить люди, если они не смогут позволить себе отапливать свои дома", – сказал профессор Бейли.

Джеймса провели в экологическую камеру в углу лаборатории. В этой герметичной комнате ученые могут точно устанавливать температуру, влажность и уровень кислорода. В комнату направили порыв теплого воздуха 21 °C. План состоит в том, чтобы начать с 21 °C, снизить температуру до 10 °C и определить, как тело реагирует на холод.

Ведущего подключили к бесчисленным современным инструментам для глубочайшего анализа. Гарнитура установлена, чтобы следить за кровотоком в мозге. Ультразвук проверяет сонные артерии на шее, а дышать необходимо было в огромную трубку, анализирующую воздух.

"Замеры сделаны. Ученые знают, как работает мое тело при приятной температуре 21C. Поэтому включаются вентиляторы, а прохладный ветерок постепенно снижает температуру в камере", – говорит Джеймс Галлахер.

Когда температура в комнате опустилась до 18C, Джеймс заметил, что перестал потеть, и волосы на руках начали вставать, помогая изолировать тело.

"Наука говорит нам, что 18 градусов – это переломная точка… тело сейчас работает, чтобы защитить эту основную температуру", – отметил профессор Бейли.

Дальше пальцы ведущего пилеют и чувствуют холод. Кровеносные сосуды в руках закрываются, что называется вазоконстрикцией, чтобы сохранить теплую кровь для важных органов. Это произошло бы еще быстрее, если бы испытуемый был другого пола.

"Женщины действительно больше чувствуют холод, поскольку из-за гормонов (эстроген) их кровеносные сосуды на руках и ногах чаще сужаются... и это заставляет нас чувствовать холод", – говорит доктор Клер Эглин из Университета Портсмута.

Первая дрожь Джеймса начинается при 11,5 C. При 10 C вентиляторы выключаются. Ведущий чувствовал себя некомфортно, но не замерзал, поскольку ученые снова повторили все измерения тела при более низкой температуре, и вскоре стало ясно, что 10 C не влияет на испытуемого.

"Что меня шокирует, так это изменение кровотока в мозг. Я бы не хотел, чтобы я пытался делать школьные домашние задания в холодной комнате. Но мое тело достигает своей главной цели – поддерживать стабильную основную температуру тела – ему просто нужно больше работать", – добавил Джеймс.

Джеймс чувствовал теплую кровь по всему телу, которая двигалась интенсивнее, сердце начало биться быстрее, а кровяное давление тоже стремительно повысилось.

"То, что повышение АД является фактором риска для инсульта, это фактор риска для сердечного приступа", – говорит мне профессор Бейли.

Сама кровь также меняется, "поэтому она становится немного похожа на патоку", говорит профессор Бэйли, и эта более густая кровь также увеличивает риск опасной закупорки.

"Доказательства четко свидетельствуют о том, что холод более смертоносный, чем жара, существует большее количество смертей, вызванных резкими похолоданиями, чем из-за резкой жары", - говорит профессор Бейли.

Холод также способствует многим инфекциям, процветающим в зимние месяцы, например гриппу. Пневмония, когда в легких возникает воспаление из-за инфекции, чаще возникает после холодной погоды. Вирусам легче распространяться, потому что мы с большей вероятностью встретимся в помещении с закрытыми окнами и без свежего воздуха.

Холод также облегчает выживание вирусов вне организма, а холодный воздух содержит меньше влаги, что задерживает вирусы. Сухой воздух позволяет вирусам путешествовать на большие расстояния, говорит профессор Акико Ивасаки, иммунобиолог из Йельского университета. Она также провела эксперименты, которые показали, что вдыхание холодного воздуха оказывает влияние на работу иммунной системы в носу.

Что вы на самом деле можете с этим поделать?

В идеальном мире мы бы все нагрели комнату, в которой находимся, по крайней мере до 18 C. Когда это невозможно, профессор Бейли говорит, что "это как подготовка к альпинистской экспедиции".

Советы профессора:

Купите одежду, которая обеспечивает хорошую изоляцию, например, изготовленную из шерсти.

Перчатки и теплые носки важнее шапки (но шерстяная шапка тоже поможет).

Просмотрите ваш рацион, пора ввести диету с большим содержанием углеводов.

Вырабатывайте больше тепла тела, двигаясь, а не просто сидя в кресле и смотря телевизор.

