На какие дополнительные выплаты имеют право пенсионеры 65-70 лет в 2025 году

В 2025 году в Украине увеличиваются выплаты определенным категориям пенсионеров. Согласно постановлению Кабинета Министров №209, неработающие пенсионеры с достаточным страховым стажем получат дополнительные доплаты к пенсиям.

Доплаты будут распределяться по возрастным категориям. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

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Лица от 65 лет

Если пенсия меньше 3758 грн, устанавливается доплата к этой сумме

Обязательное условие: страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин

Лица до 70 лет

Имеют право на доплату до 3 323 грн, если их пенсия ниже этой суммы

Условие: наличие требуемого стажа или инвалидность I группы.

Пенсионеры 70-80 лет

Доплата до 3 613 грн, если пенсия меньше этой суммы

Необходимый стаж: 35 лет для мужчин, 30 лет для женщин

Дополнительная выплата 300 грн. для лиц 70-74 лет.

Лица старше 80 лет

Доплата до 3758 грн при меньшей пенсии

Минимальный стаж: 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин.

Следует отметить, что пенсионеры 65-70 лет не получают отдельных надбавок, но по достижении 70-летнего возраста им назначается дополнительная выплата.

Также с 1 апреля в Украине запланировано повышение пенсий около 630 000 работающих пенсионеров.

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