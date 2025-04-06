На какие дополнительные выплаты имеют право пенсионеры 65-70 лет в 2025 году
В 2025 году в Украине увеличиваются выплаты определенным категориям пенсионеров. Согласно постановлению Кабинета Министров №209, неработающие пенсионеры с достаточным страховым стажем получат дополнительные доплаты к пенсиям.
Доплаты будут распределяться по возрастным категориям. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
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Лица от 65 лет
- Если пенсия меньше 3758 грн, устанавливается доплата к этой сумме
- Обязательное условие: страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин
Лица до 70 лет
- Имеют право на доплату до 3 323 грн, если их пенсия ниже этой суммы
- Условие: наличие требуемого стажа или инвалидность I группы.
Пенсионеры 70-80 лет
- Доплата до 3 613 грн, если пенсия меньше этой суммы
- Необходимый стаж: 35 лет для мужчин, 30 лет для женщин
- Дополнительная выплата 300 грн. для лиц 70-74 лет.
Лица старше 80 лет
- Доплата до 3758 грн при меньшей пенсии
- Минимальный стаж: 25 лет для мужчин, 20 лет для женщин.
Следует отметить, что пенсионеры 65-70 лет не получают отдельных надбавок, но по достижении 70-летнего возраста им назначается дополнительная выплата.
Также с 1 апреля в Украине запланировано повышение пенсий около 630 000 работающих пенсионеров.
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