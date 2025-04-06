На які додаткові виплати мають право пенсіонери 65-70 років у 2025 році
У 2025 році в Україні збільшуються виплати для певних категорій пенсіонерів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 209, непрацюючі пенсіонери з достатнім страховим стажем отримають додаткові доплати до пенсій.
Доплати будуть розподілятися за віковими категоріями. Про це пише Судово-юридична газета.
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Особи від 65 років
- Якщо пенсія менша за 3 758 грн, встановлюється доплата до цієї суми
- Обов'язкова умова: страховий стаж 35 років для чоловіків і 30 років для жінок
Особи до 70 років
- Мають право на доплату до 3 323 грн, якщо їхня пенсія нижча за цю суму
- Умова: наявність необхідного стажу або інвалідність I групи.
Пенсіонери 70-80 років
- Доплата до 3 613 грн, якщо пенсія менша за цю суму
- Необхідний стаж: 35 років для чоловіків, 30 років для жінок
- Додаткова виплата 300 грн для осіб 70-74 років.
Особи старші 80 років
- Доплата до 3 758 грн при меншій пенсії
- Мінімальний стаж: 25 років для чоловіків, 20 років для жінок.
Варто зазначити, що пенсіонери 65-70 років не отримують окремих надбавок, але після досягнення 70-річного віку їм призначається додаткова виплата.
Також з 1 квітня в Україні заплановано підвищення пенсій для близько 630 000 працюючих пенсіонерів.
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