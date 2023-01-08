Врач рассказала откуда появляются белые пятна на ногтях и что это значит

Белые пятна и полосы на ногтях называют лейконихией, это частичное или полное обесцвечивание ногтевой пластины.

Об этом рассказала педиатр Дария Власенко в Instagram. Она назвала причины появления белых пятен.

Лейконихия – самый распространенный вид дисхромии (нарушения цвета) ногтей. Она может возникать у всех людей, независимо от пола, возраста и этнической принадлежности.

Лейконихия делится на:

Настоящая – возникает в матриксе ногтя, части ногтя, отвечающего за рост.

– возникает в матриксе ногтя, части ногтя, отвечающего за рост. Ложная – проблема с ногтевым ложем, частью ногтя, находящегося под ногтем.

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Настоящую лейконихию можно классифицировать по двум категориям в зависимости от вида ногтей:

Тотальная – полное побеление ногтевой пластины. Обычно поражает все 20 ногтей.

– полное побеление ногтевой пластины. Обычно поражает все 20 ногтей. Частичная – возникает при поражении части ногтевой пластины на одном или нескольких ногтях.

Чаще лейконихия возникает из-за травмы ногтя.

Настоящая лейконихия – это частичное или полное поражение ногтей, вызванное повреждением ногтевой пластины или матрикса. Нарушение кератина с захватом воздуха внутри ногтевой пластины приводит к отражению света и отсутствию прозрачности. Ноготь не изменяет цвет при нажатии.

Точечная лейконихия возникает после маникюра, ушибов, ношения тесной обуви и обгрызания ногтей.

Полосатая лейконихия, также известная как линии Миса или поперечная лейконихия, может возникнуть после повреждения матрикса ногтя. Также на ногти могут появляться борозды и выступы. Это часто бывает у детей из-за травмы, которую не заметили. Их также можно обнаружить у младенцев через 8-12 недель после рождения, это связано с травматической стрижкой ногтей. ⠀

Тотальная лейконихия может возникнуть в результате более серьезной травмы, часто с отслоением ногтевой пластины от ногтевого ложа и изменением контура ногтя. Самая частая причина – травма, особенно у детей.

Лейконихии могут быть сгруппированы в одном месте на каждой руке, что может означать то, что они произошли одновременно.⠀

Иногда пятна становятся заметны только после отрастания ногтя, где-то через 4-6 недель, поэтому вы можете не помнить момент самой травмы.

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