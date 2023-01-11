Названы 3 продукта с наибольшим содержанием сахара, от которых лучше отказаться, чтобы сохранить здоровье

Специалисты по правильному питанию советуют снизить потребление некоторых продуктов с высоким содержанием сахара, которые мы употребляем почти ежедневно.

Сахар добавляют практически ко всем готовым продуктам. Он усилитель вкуса, поэтому его добавляют не только в десерты.

Чрезмерное потребление сахара приводит к постепенному увеличению веса, а также сопутствующих этому болезням. Сахар негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

Какие 3 повседневных продукта содержат больше сахара?

Одним из таких продуктов является йогурт. Кисломолочные продукты полезны для здоровья, поэтому многие люди пытаются включить их в свой ежедневный рацион. Но если внимательно прочесть состав любого йогурта, то вы найдете сахар, консерванты, красители и другие вещества. Поэтому следует выбирать качественный йогурт или хотя бы снизить количество его потребления, если вы не можете полностью отказаться от него. В составе газированных напитков и магазинных соков всегда можно увидеть большое количество сахара, добавляемого в напитки для усиления вкуса. Лучше пить свежевыжатые соки, домашние лимонады, чай без сахара или обычную воду. Особенно важно уменьшить потребление газированных напитков и соков с содержанием сахара у детей. Белый хлеб можно найти чуть ли не в каждом украинском доме. Однако диетологи советуют меньше потреблять этот продукт или вообще отказаться от него, ведь в его составе содержится столько же сахара, сколько и в сдобной выпечке.

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