Через індексацію частина українських пенсіонерів залишилася без пільг: кого стосується

У березні 2025 року частина сільських вчителів, які вийшли на пенсію, втратили можливість отримувати пільги на сплату комунальних послуг. Причиною цього стала індексація пенсій.

Це пояснюється тим, що після підвищення пенсій їхній щомісячний дохід перевищив встановлений поріг у 4,24 тисячі гривень. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на ПФУ.

Після індексації пенсій окремим пенсіонерам додали 300 гривень, однак водночас вони втратили пільги на суму понад 1,5 тисячі.

Пільгові виплати скасували через перевищення допустимого рівня доходу, що враховується при призначенні допомоги. Під такі ж обмеження потрапили й деякі медичні працівники у сільській місцевості, які також втратили пільги.

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Громадяни нарікають, що пільги скасували навіть для тих, хто мешкає в небезпечних районах. Чимало людей вважають, що встановлений ліміт у 4 тисячі гривень надто малий, адже вижити на ці кошти в умовах війни вкрай складно.

Як ПФУ наразі визначає право на пільги

Починаючи з 2025 року, уряд переглянув вимоги для надання пільг – тепер їх отримання залежить від середнього доходу сім’ї. Раніше цей показник не враховувався, що дозволяло більшій кількості громадян користуватися пільгами.

У зв’язку з впровадженням цих змін у Пенсійному фонді виникли затримки у виплатах. Громадянам, які відповідають новим критеріям доходу, пообіцяли виплатити накопичену заборгованість у квітні 2025 року.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які пільги доступні пенсіонерам після 70 років.

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