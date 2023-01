Какие ингредиенты могут превратить кофе во вредный напиток

Тем, кто не представляет свою жизнь без кофе, следует придерживаться некоторых правил, чтобы извлечь из напитка пользу. Регулярное употребление кофе может принести пользу здоровью, только если этот напиток правильно потреблять.

Оливия Тарантино, главная редактор журнала Eat This, Not That!, который специализируется на питании, здоровье и пищевых продуктах, отметила, что некоторые добавки к бодрящему напитку делают его вредным. Она назвала "7 вещей, которые никогда не следует добавлять в кофе".

Сливки – часто они содержат синтетические добавки и консерванты. Среди них – фосфат натрия. В справочнике по пищевым добавкам "Environmental Working Group Dirty Dozen Guide" отмечается, что фосфат натрия может влиять на работу сердца, почек, сердечно-сосудистой системы. Также сливки могут содержать пальмовое масло, которое повышает уровень "плохого" холестерина, искусственные ароматизаторы и фермент для остановки брожения каррагенана - его связывают с расстройством пищеварения у некоторых людей.

Искусственные подсластители – они способны привести к потреблению большего количества искусственно ароматизированной пищи с меньшей питательной ценностью, а также более высококалорийной пищи, насыщенной сахаром, отмечает Тарантино.

Сахар – от добавления сахара лучше отказаться тем, кто переживает за фигуру и не хочет заболеть диабетом.

Ароматизированные сиропы тоже не следует добавлять к кофе. Большинство из них содержит искусственные ароматизаторы, способные влиять на работу желудка. А еще в них содержится много сахара.

Сгущенное молоко. По мнению Тарантино, это один из самых вредных ингредиентов. "Лишь две столовые ложки подслащенного сгущенки содержат 22 грамма сахара и 130 калорий — это всего на три грамма меньше сахара, чем в плитке шоколада", – добавила она. Эксперт советует вместо сгущенки попробовать растительное молоко.

Алкоголь тоже не стоит добавлять кофе – такой напиток плохо повлияет на желудок и печень, а через него может измениться артериальное давление.

