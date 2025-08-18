Ожидается 5-ти бальная магнитная буря: прогноз геомагнитной активности на 19 августа

Во вторник, 19 августа, геомагнитная активность достигнет отметки Kp 5 по девятибалльной шкале. Такой показатель соответствует слабой магнитной буре, однако она уже классифицируется как красная.

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Для Украины, находящейся во часовом поясе UTC+3, влияние бури прогнозируется с 6:00 утра до 12:00.

Эксперты также отметили, что в течение 17-19 августа существует небольшой риск перебоев радиосвязи уровня R1-R2, то есть от незначительных до умеренных.

