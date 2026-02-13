С какого возраста пенсионеры могут бесплатно пользоваться общественным транспортом

В Украине пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте с момента официального выхода на пенсию, обычно наступающего после достижения 60 лет. Эта льгота распространяется на большинство видов общественного транспорта, однако условия могут отличаться в зависимости от города и конкретного перевозчика.

Согласно постановлению Кабинета министров №354, за некоторые поездки придется платить полную стоимость билета .

Где проезд бесплатный

Бесплатно передвигаться пенсионеры могут в следующих видах транспорта:

Городские автобусы – в большинстве населенных пунктов Украины пенсионеры могут пользоваться автобусами бесплатно.

Троллейбусы — поездки по троллейбусу также не нуждаются в оплате при наличии пенсионного удостоверения.

Электрички – в пригородном и городском сообщении пенсионеры имеют право на бесплатный проезд.

Чтобы воспользоваться льготой, необходимо иметь пенсионное удостоверение или соответствующую справку. В городах, где работает система электронной оплаты проезда, для бесплатного пользования транспортом предусмотрен специальный льготный электронный билет, который активируется по предъявлении документов.

Где придется платить

Не все виды транспорта предоставляют бесплатный проезд для пенсионеров. Среди таких:

Маршрутные такси (маршрутки) — правила льготной перевозки устанавливаются местными властями, и льготы действуют не во всех городах. Информацию о наличии и условиях бесплатного проезда обычно можно найти на сайтах городских администраций или непосредственно в салоне маршрутки.

Метрополитен – проезд в метро, даже для пенсионеров, остается платным в большинстве городов.

Такси и междугородний транспорт — частные перевозчики не предоставляют льготы, поэтому пенсионеры должны оплачивать полную стоимость проезда.

Дополнительные советы

В некоторых городах могут действовать ограничения по времени суток или по маршруту для бесплатного проезда.

Пенсионеры, еще не получившие пенсионного удостоверения, могут воспользоваться временной справкой , подтверждающей право на льготу.

, подтверждающей право на льготу. Для комфортного использования электронных билетов рекомендуется заранее уточнять порядок их активации в местном транспорте.

