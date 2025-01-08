Зорепади та Чорний місяць: які астрономічні події чекати у серпні-2025

Серпень традиційно вважається найкращим місяцем для спостереження зоряного неба. Головна подія — щорічний метеорний потік Персеїд, пік якого цьогоріч очікується 12 серпня. Проте яскраве світло майже повного Місяця може ускладнити перегляд — через засвітлення буде видно лише найяскравіші метеори.

Однак Персеїдами цікавості серпневого неба не обмежуються. У передсвітанкові години глядачі зможуть побачити так званий парад планет: Венера, Юпітер, Меркурій і Сатурн з’являться в одному секторі неба. Марс залишиться в полі зору над вечірнім горизонтом. Про це йдеться у матеріалі universemagazine.

Особливу увагу цього місяця варто звернути на Сатурн, який поступово піднімається вище на небі та стає доступнішим для спостереження. Це гарна нагода роздивитися його знамениті кільця. Меркурій, зазвичай складний для огляду, також відкриється для короткого, але якісного спостереження в середині місяця.

Ще одна яскрава подія — зближення Венери й Юпітера. Уранці 12 серпня ці дві яскраві планети підійдуть одна до одної на мінімальну відстань, створюючи ефектну астрономічну композицію.

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Кінець серпня ознаменується появою "Сезонного Чорного Місяця" — молодика, що припадає на 23 серпня. У цій фазі Місяць не відбиває світло, тож нічне небо стає особливо темним, відкриваючи ідеальні умови для спостережень за далекими космічними об’єктами — галактиками, туманностями та зоряними скупченнями.

Серед інших подій місяця:

6 серпня Сатурн і Нептун зійдуться у сузір’ї Риб на відстань трохи більше одного градуса — це рідкісний шанс побачити їх поруч;

7 серпня Венера досягне найвищої позиції на ранковому небі;

9 серпня — повня, найкращі умови для спостереження з 8 на 9 серпня;

13 серпня — Місяць пройде поблизу Сатурна і Нептуна;

19 серпня — Меркурій з’явиться у найбільшій західній елонгації, що зробить його видимим у передсвітанковий період;

20 серпня — тонкий серп Місяця прикрасить небо поруч із Венерою та Юпітером.

У серпні 2025 року небо готує чимало вражаючих моментів як для досвідчених астрономів, так і для новачків.

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