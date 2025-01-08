Звездопады и Черный месяц: какие астрономические события ждать в августе-2025

Август традиционно считается лучшим месяцем для наблюдения звездного неба. Главное событие – ежегодный метеорный поток Персеид, пик которого в этом году ожидается 12 августа. Однако яркий свет почти полной Луны может усложнить просмотр — через засветку будут видны только самые яркие метеоры.

Однако Персеидами любопытства августовского неба не ограничиваются. В рассветные часы зрители смогут увидеть так называемый парад планет: Венера, Юпитер, Меркурий и Сатурн появятся в одном секторе неба. Марс останется в поле зрения над вечерним горизонтом. Об этом говорится в материале universemagazine.

Особое внимание стоит обратить на Сатурн, который постепенно поднимается выше на небе и становится более доступным для наблюдения. Это хороший случай рассмотреть его знаменитые кольца. Меркурий, обычно сложный для обзора, также откроется для краткого, но качественного наблюдения в середине месяца.

Еще одно яркое событие – сближение Венеры и Юпитера. Утром 12 августа эти две яркие планеты подойдут друг к другу на минимальное расстояние, создавая эффектную астрономическую композицию.

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Конец августа ознаменуется появлением "Сезонной Черной Луны" — новолуния, приходящегося на 23 августа. В этой фазе Луна не отражает свет, и ночное небо становится особенно темным, открывая идеальные условия для наблюдений за далекими космическими объектами — галактиками, туманностями и звездными скоплениями.

Среди других событий месяца:

6 августа Сатурн и Нептун сойдутся в созвездии Рыб на расстояние чуть более одного градуса – это редкий шанс увидеть их рядом;

7 августа Венера достигнет самой высокой позиции на утреннем небе;

9 августа - полнолуние, лучшие условия для наблюдения с 8 на 9 августа;

13 августа – Луна пройдет близ Сатурна и Нептуна;

19 августа - Меркурий появится в самой западной элонгации, что сделает его видимым в предрассветный период;

20 августа – тонкий серп Луны украсит небо рядом с Венерой и Юпитером.

В августе 2025 года небо готовит немало поразительных моментов как для опытных астрономов, так и для новичков.

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