В Украине подешевело популярное мясо: сколько стоит

Курятина остается самым доступным видом мяса в Украине и в феврале ее стоимость заметно снизилась. В супермаркетах цены на куриные бедра, голени, тушку и филе пока ниже средних показателей за январь.

Об этом свидетельствуют данные портала " Минфин " по состоянию на 11 февраля. В частности, бедра подешевели примерно до 138 гривен за килограмм, тогда как в прошлом месяце их средняя цена составляла 146,40 гривны. Голени также стали доступнее: сейчас они стоят около 97 гривен за килограмм против 107,34 гривны в январе.

Уменьшилась и стоимость куриной тушки — в среднем до 102 гривен за килограмм, в то время как в январе ее продавали примерно по 116,83 гривны. Филе тоже немного подешевело: теперь его можно приобрести в среднем за 232,33 гривны за килограмм вместо 238,39 гривны месяцем раньше.

В то же время эксперты подчеркивают, что общая тенденция роста цен на продукты в Украине сохраняется. Как отмечал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, на себестоимость производства оказывают влияние, в частности, последствия российских обстрелов. Предприятия вынуждены учитывать дополнительные расходы, которые постепенно закладываются в конечную цену товаров.

Несмотря на это, речь не идет о резком подорожании продовольствия. В ближайший период ожидается умеренный рост цен в пределах 2–3%, без существенных скачков.

