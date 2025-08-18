Какой будет осень в Украине: климатолог раскрыл неожиданный прогноз на сентябрь

Украинцам стоит еще немного задержать чувство лета. Первые дни сентября 2025 г. обещают быть солнечными и теплыми.

Об этом в разговоре с Телеграфом сообщил волынский народный синоптик Владимир Деркач.

Первая декада: лето еще держится

Как отмечает синоптик, в начале сентября погода будет оставаться стабильной – без существенных осадков и сильных порывов ветра. Воздух будет теплым, напоминая о летнем сезоне. Однако уже к концу первой декады станет прохладнее, особенно в ночные часы, а вероятность дождей возрастет, хотя они будут непродолжительными и слабыми.

Читайте также: Урожай под угрозой: эксперты назвали регионы Украины, страдающие от вредителей и засухи

Вторая декада: осень заявит о себе

В период с 10 по 20 сентября ситуация изменится – установится более влажная погода. Сначала будут идти небольшие дожди, но ближе к середине месяца их интенсивность увеличится. Температура снизится, и в воздухе будет ощущаться настоящая осенняя прохлада. В конце второй декады количество осадков уменьшится, а иногда они вообще исчезнут.

Третья декада: прохлада без заморозков

Финальные дни сентября начнутся с дождливой погоды и дальнейшего снижения температуры, что особенно ощущается ночью. В то же время синоптики успокаивают – заморозки в этот период не прогнозируются. Уже с середины последней декады количество осадков постепенно уменьшится, а к концу месяца погода станет сухой и более комфортной, с небольшим повышением температурных показателей.

Ранее мы рассказывали, что в Украине идут атмосферные фронты, синоптик предупреждает об ухудшении погоды.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !