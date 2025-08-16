ukr
русский
Соціум

Врожай під загрозою: експерти назвали регіони України, що потерпають від шкідників і посухи

Анастасія Крищук

Посуха й шкідники нищать поля в Україні. Джерело: Freepik

В Українському гідрометеорологічному центрі підсумували погодні умови першої декади серпня 2025 року та визначили, в яких областях сільськогосподарські культури зазнали найбільших втрат через несприятливу погоду.

Про це інформує пресслужба УкрГМЦ у Facebook. За даними експертів, протягом першої декади серпня в Україні панувала тепла погода з різною інтенсивністю опадів.

На початку місяця середньодобові температури повітря перевищували норму на 2–3°C по всій території країни.

Проте з приходом холодного атмосферного фронту в середині декади відбулося зниження температури:

  • у західних областях показники опустилися на 1–2°C нижче норми;
  • в інших регіонах температура залишалася близькою до середніх багаторічних значень.

На півдні країни погода залишалася спекотною, а у західних, північних та центральних областях спостерігалися короткочасні грозові дощі.

"Рух фронту супроводжувався поривчастим вітром та локальним випаданням граду", – додали в УкрГМЦ.

Регіони України, де погода завдала найбільшої шкоди врожаю

В Укргідрометцентрі зазначили, що протягом першої декади серпня агрометеорологічні умови в цілому були сприятливими для росту пізніх культур і проведення жнив у:

  • західних областях;
  • північних областях.

В окремих районах півночі сильні дощі, шквалистий вітер та град спричинили:

  • падіння незібраних озимих і ранніх ярих зернових культур;
  • локальне повне знищення городини.

Натомість дуже несприятливими для розвитку пізніх культур, овочів та плодових залишалися умови в:

  • південних областях;
  • Дніпропетровській області.

"Причиною є спекотна погода, тривалий дефіцит опадів (бездощів’я триває 45–70 днів) та затяжна ґрунтова посуха", – пояснили експерти.

Крім того, у Миколаївській та Херсонській областях спостерігалася повна загибель посівів соняшнику та кукурудзи через:

  • посуху;
  • масове поширення шкідників;
  • розвиток хвороб.

Раніше ми розповідали, що в Україні фіксується найгірший врожай пшениці за останні 10 років.

