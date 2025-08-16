Врожай під загрозою: експерти назвали регіони України, що потерпають від шкідників і посухи
В Українському гідрометеорологічному центрі підсумували погодні умови першої декади серпня 2025 року та визначили, в яких областях сільськогосподарські культури зазнали найбільших втрат через несприятливу погоду.
Про це інформує пресслужба УкрГМЦ у Facebook. За даними експертів, протягом першої декади серпня в Україні панувала тепла погода з різною інтенсивністю опадів.
На початку місяця середньодобові температури повітря перевищували норму на 2–3°C по всій території країни.
Проте з приходом холодного атмосферного фронту в середині декади відбулося зниження температури:
- у західних областях показники опустилися на 1–2°C нижче норми;
- в інших регіонах температура залишалася близькою до середніх багаторічних значень.
На півдні країни погода залишалася спекотною, а у західних, північних та центральних областях спостерігалися короткочасні грозові дощі.
"Рух фронту супроводжувався поривчастим вітром та локальним випаданням граду", – додали в УкрГМЦ.
Регіони України, де погода завдала найбільшої шкоди врожаю
В Укргідрометцентрі зазначили, що протягом першої декади серпня агрометеорологічні умови в цілому були сприятливими для росту пізніх культур і проведення жнив у:
- західних областях;
- північних областях.
В окремих районах півночі сильні дощі, шквалистий вітер та град спричинили:
- падіння незібраних озимих і ранніх ярих зернових культур;
- локальне повне знищення городини.
Натомість дуже несприятливими для розвитку пізніх культур, овочів та плодових залишалися умови в:
- південних областях;
- Дніпропетровській області.
"Причиною є спекотна погода, тривалий дефіцит опадів (бездощів’я триває 45–70 днів) та затяжна ґрунтова посуха", – пояснили експерти.
Крім того, у Миколаївській та Херсонській областях спостерігалася повна загибель посівів соняшнику та кукурудзи через:
- посуху;
- масове поширення шкідників;
- розвиток хвороб.
