В Україні фіксується найгірший врожай пшениці за останні 10 років: як це вплине на вартість хіба

У 2025-му році в Україні зафіксовано найгірший урожай пшениці за десятиліття – ключовими причинами стали несприятливі погодні умови, зокрема заморозки, град і затяжні дощі, які суттєво скоротили обсяг зібраного збіжжя. Експерти прогнозують, що наслідком стане підвищення середніх цін на хліб і вироби з борошна приблизно на чверть протягом року.

Про це у коментарі для "Новини.LIVE" розповів голова Союзу українського селянства Іван Томич. За його словами, весна принесла фермерам заморозки, які знищили десятки тисяч гектарів озимих.

Після цього частину засіяних площ довелося пересівати. Проте невдовзі нові зливи, супроводжувані градом, принесли додаткові втрати, особливо в південних областях країни. Сукупний вплив цих погодних умов істотно скоротив прогнозовані обсяги врожаю – і це торкнулося не лише пшениці, а й інших ключових культур, таких як кукурудза та ячмінь.

За словами Томича, за останні чотири тижні вартість тонни пшениці підскочила з менш ніж 8 000 до майже 9 000 гривень. На його думку, така тенденція збережеться. При цьому обсяг експортних поставок пшениці може скоротитися до 15 мільйонів тонн – показник, помітно нижчий у порівнянні з минулими роками.

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Попри це, внутрішнє постачання продовольчої пшениці буде забезпечено. Однак у річному вимірі ціни на хліб, борошно та інші борошняні продукти можуть зрости на 25%.

Аграрії, які сподівались на кукурудзу як на спосіб відшкодувати збитки, також зіткнулися з проблемами. Хоча ранні строки посіву дозволили врятувати частину врожаю, сильні дощі та град у червні-липні суттєво знизили прогнози експорту з 24 мільйонів тонн до невизначеного рівня. Зараз кукурудза на внутрішньому ринку коштує близько 9 600 грн за тонну, але ціна може змінюватися через загальний дефіцит продукції.

Водночас ціни на олію на внутрішньому ринку залишатимуться стабільними, незважаючи на підвищення вартості олійного зерна. Однак в серпні, під час сезону консервацій, можливі незначні коливання ціни в межах кількох гривень. Що стосується сої та ріпаку, аграрії активно намагаються експортувати ці культури до можливого введення мит, що також може позначитися на вартості.

Аналітик УКАБ Максим Гопка підкреслив, що ціни на молочну продукцію залишаються порівняно стабільними. Однак м'ясо може подорожчати восени, коли почнеться сезонна підготовка до зими. Аналогічно, ціни на яйця зростуть уже в вересні через скорочення пропозиції.

Тим часом цього літа традиційні овочі для борщу – картопля, буряк, капуста та морква – поступово дешевшають. Очікується, що найнижчі ціни будуть в серпні-вересні. Проте, за словами Томича, восени ціни можуть зрости через нестачу робочої сили на полях та наслідки стихійних лих.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні різко змінились ціни на найпопулярніший овоч.

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