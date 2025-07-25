В Україні злетіли ціни на свинину: що стало причиною та скільки тепер коштує

З початку 2025 року ціни на свинину в Україні збільшилися більш ніж на 30% – за кілограм просять вже понад 250 грн, а окремі частини м'яса перевищують 300 грн/кг. Це сталося через зменшення обсягів внутрішнього виробництва, скорочення поголів’я, зростання витрат та сезонний спад пропозиції.

За даними аналітиків асоціації "Свинарі України", у 2024 році середня роздрібна ціна охолодженого м’яса залишалась нижче 200 грн/кг. Водночас у червні 2025 року вона вже становила в середньому 253,2 грн за кілограм.

Експерти асоціації зазначають, що основним фактором зростання цін є скорочення обсягів внутрішнього виробництва через зменшення поголів’я свиней. У період з січня по травень 2025 року пропозиція свинини в Україні знизилася на близько 11%, а у промислових виробників – на понад 15%. Це є особливо важливим, оскільки саме ці виробники забезпечують більше половини м'яса на ринку.

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Минулого року ситуація була зовсім іншою: через велику пропозицію та низький попит закупівельні ціни на живу свиню опустилися до рівня 52-60 грн/кг. Однак у 2025 році вартість закупівлі різко зросла до 92,5-93,5 грн/кг і продовжує зростати.

Багато промислових виробників залишають ринок через знижену рентабельність, зростання цін на корми та зниження маржі. Окрім економічних причин, ринок серйозно постраждав від епізоотичних загроз, зокрема африканської чуми свиней (АЧС). Крім того, деякі учасники ринку втратили свій бізнес через бойові дії на сході України.

До цього додається вплив спеки, яка уповільнює набір ваги у тварин. Через це виробники змушені або зменшувати обсяги партій, або відтерміновувати продаж. Свинина – не єдине м'ясо, що дорожчає.

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