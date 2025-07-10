В Україні рекордно виросли ціни на популярні ягоди: скільки тепер коштують

Ціни на популярні літні ягоди для заморожування, зокрема вишню та чорну смородину, в Україні досягли нових рекордів, а малина також значно подорожчала. Причиною такого різкого підвищення цін стали величезні втрати врожаїв у Східній та Центральній Європі, а також у Туреччині.

Згідно з даними EastFruit, на ринку спостерігається незвична ситуація: чорна смородина, яка в попередні роки продавалася з труднощами, у 2025 році активно купується по ціні 70-90 грн/кг. Тим часом закупівельні ціни на вишню, яка була більш популярною, варіюються від 60 до 85 грн/кг. Аналітики зазначають, що таких високих цін на ці ягоди раніше не фіксувалося.

Варто відзначити, що багато українських агропідприємств, особливо виробники вишні, також понесли значні втрати врожаю або взагалі залишилися без нього у 2025 році. Однак ті, кому вдалося зберегти урожай від весняних заморозків, незабаром зможуть отримати гарний прибуток, адже поточні ціни значно перевищують витрати на вирощування.

"Це означає, що інвестиції в системи захисту від заморозків, особливо в умовах стрімких змін клімату, окуповуються дуже швидко", – наголошують експерти.

Читайте також: В Україні аномально дорожчають популярні продукти: названо причину

Придбання таких дорогих ягід для заморожування вимагатиме від підприємств залучення непередбачуваних фінансових ресурсів, що означає необхідність взяти кредити, а отже, виникнуть додаткові витрати. Крім того, існує ризик, що високі ціни на готову заморожену продукцію в Європі можуть знизитися в другій половині сезону.

Це може статися, якщо буде змінено рецептуру на користь дешевших інгредієнтів. Так, тільки собівартість заморожених ягід в Україні навряд чи дозволить виробникам отримати прибуток, оскільки для того, щоб покрити мінімальні витрати, ці ягоди повинні мати таку ціну:

вишня – вище 3,2 євро за кг;

смородина – близько 3,5 євро за кг.

Водночас на ринок виходять нові "конкуренти": полуниця з Єгипту, заморожені екзотичні фрукти з В'єтнаму та інших азіатських країн, а також кісточкові з Центральної Азії. Усі ці варіанти значно дешевші за європейські ягоди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні істотно здорожчали яйця.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!