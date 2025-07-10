В Украине рекордно выросли цены на популярные ягоды: сколько теперь стоят

Цены на популярные летние ягоды для замораживания, в частности вишню и чёрную смородину, в Украине достигли новых рекордов, а малина также значительно подорожала. Причиной такого резкого повышения цен стали огромные потери урожаев в Восточной и Центральной Европе, а также в Турции.

Согласно данным EastFruit, на рынке наблюдается необычная ситуация: черная смородина, которая в предыдущие годы продавалась с трудом, в 2025 году активно покупается по цене 70-90 грн/кг. Между тем закупочные цены на вишню, которая была более популярной, варьируются от 60 до 85 грн/кг. Аналитики отмечают, что таких высоких цен на эти ягоды ранее не фиксировалось.

Стоит отметить, что многие украинские агропредприятия, особенно производители вишни, также понесли значительные потери урожая или вообще остались без него в 2025 году. Однако те, кому удалось сохранить урожай от весенних заморозков, вскоре смогут получить хорошую прибыль, ведь текущие цены значительно превышают затраты на выращивание.

"Это означает, что инвестиции в системы защиты от заморозков, особенно в условиях стремительных изменений климата, окупаются очень быстро", – отмечают эксперты.

Читайте также: В Украине аномально дорожают популярные продукты: названа причина

Приобретение таких дорогих ягод для замораживания потребует от предприятий привлечения непредсказуемых финансовых ресурсов, что означает необходимость взять кредиты, а следовательно, возникнут дополнительные расходы. Кроме того, существует риск, что высокие цены на готовую замороженную продукцию в Европе могут снизиться во второй половине сезона.

Это может произойти, если будет изменена рецептура в пользу более дешевых ингредиентов. Так, только себестоимость замороженных ягод в Украине вряд ли позволит производителям получить прибыль, поскольку для того, чтобы покрыть минимальные затраты, эти ягоды должны иметь такую цену:

вишня – выше 3,2 евро за кг;

смородина – около 3,5 евро за кг.

В то же время на рынок выходят новые "конкуренты": клубника из Египта, замороженные экзотические фрукты из Вьетнама и других азиатских стран, а также косточковые из Центральной Азии. Все эти варианты значительно дешевле европейских ягод.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине существенно подорожали яйца.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!