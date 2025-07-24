В Україні різко змінились ціни на найпопулярніший овоч: скільки тепер коштує кілограм

У липні 2025 року вартість картоплі в Україні знизилася до 11–18 грн за кілограм, що на 10% менше порівняно з минулим тижнем. Експерти очікують подальше зниження цін через збільшення обсягів пропозиції на ринку.

Основними причинами зниження цін виробники називають погодні умови, які прискорили початок збору врожаю в більшості українських областей. Про це йдеться в матеріалі EastFruit.

У результаті на ринку значно збільшилася кількість картоплі, що, в свою чергу, впливає на зниження цін. До того ж рання картопля часто не відповідає високим вимогам якості: вона може бути дрібною, з механічними пошкодженнями або нестійкою шкіркою, що також негативно позначається на ціноутворенні.

Зараз фермери продають картоплю по 11-18 грн/кг, що демонструє чітко виражену сезонність у формуванні цін. З наближенням осені пропозиція зростатиме, що, ймовірно, призведе до подальшого зниження вартості.

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Аналітики прогнозують, що зниження вартості картоплі може тривати через відставання попиту від пропозиції. Попри те, що в липні минулого року ціни були нижчими, цього року тенденція до високих врожаїв може посилити тиск на ринок.

Однак, якщо ціни будуть знижуватись і реалізація буде відбуватись повільно, фермери можуть зазнати збитків. Це, у свою чергу, може призвести до зменшення площ, відведених під картоплю в наступному сезоні, що позначиться на структурі внутрішнього ринку.

Скільки коштує картопля в українських супермаркетах

Згідно з даними моніторингу, проведеного OBOZ.UA, на 22 липня ціна картоплі у великих супермаркетах в середньому становить 24,6 грн за кілограм. Ось які ціни встановлені в основних продуктових мережах:

"Сільпо" – 27 грн/кг;

"АТБ" – 19,95 грн/кг;

"Фора" – 19,49 грн/кг.

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