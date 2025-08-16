Урожай под угрозой: эксперты назвали регионы Украины, страдающие от вредителей и засухи
В Украинском гидрометеорологическом центре подытожили погодные условия первой декады августа 2025 года и определили, в каких областях сельскохозяйственные культуры понесли наибольшие потери из-за неблагоприятной погоды.
Об этом сообщает пресс-служба УкрГМЦ в Facebook. По данным экспертов, в первую декаду августа в Украине царила теплая погода с разной интенсивностью осадков.
В начале месяца среднесуточные температуры воздуха превышали норму на 2-3 ° C по всей территории страны.
Однако с приходом холодного атмосферного фронта внутри декады произошло снижение температуры:
- в западных областях показатели опустились на 1–2°C ниже нормы;
- в других регионах температура оставалась близкой к средним многолетним значениям.
Читайте также: Вы можете попрощаться с урожаем: какой водой категорически запрещено поливать огород
На юге страны погода оставалась жаркой, а в западных, северных и центральных областях наблюдались кратковременные дожди.
"Движение фронта сопровождалось порывистым ветром и локальным выпадением града", – добавили в УкрГМЦ.
Регионы Украины, где погода нанесла наибольший ущерб урожаю
В Укргидрометцентре отметили, что в течение первой декады августа агрометеорологические условия в целом были благоприятными для роста поздних культур и проведения жатвы.
- западных областях;
- северных областях.
В отдельных районах севера сильные дожди, шквалистый ветер и град вызвали:
- падение несобранных озимых и ранних яровых зерновых культур;
- локальное полное уничтожение овощей.
В то же время очень неблагоприятными для развития поздних культур, овощей и плодовых оставались условия в:
- южных областях;
- Днепропетровская область.
"Причиной является жаркая погода, длительный дефицит осадков (бездождие длится 45-70 дней) и затяжная почвенная засуха", – объяснили эксперты.
Кроме того, в Николаевской и Херсонской областях наблюдалась полная гибель посевов подсолнечника и кукурузы из-за:
- засуху;
- массовое распространение вредителей;
- развитие болезней
Ранее мы рассказывали, что в Украине фиксируется худший урожай пшеницы за последние 10 лет.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!