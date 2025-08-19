Как докупить страховой стаж к пенсии: объяснение ПФУ

Если человеку не хватает страхового стажа для выхода на пенсию, его можно "докупить". Для этого нужно обратиться в налоговую и заключить договор добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Стаж можно оплатить единовременно, внеся всю сумму единого взноса за нужный период. Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Волынской области.

Минимальный платеж за месяц должен составлять не менее двойную сумму минимального страхового взноса. Оплата производится в течение 10 дней после подписания договора. Если же соглашение заключено на год или дольше, есть возможность платить взносы постепенно, но не менее 1760 гривен ежемесячно.

В то же время, есть определенные ограничения. Невозможно докупить стаж за периоды до 2004 года. Оплатить можно только в те месяцы, когда человек не работал официально и не был зарегистрирован как ФЛП. Также не подлежат оплате периоды, когда граждане имели льготы по уплате единого взноса, но не воспользовались ими.

Такой механизм позволяет компенсировать недостающие годы и получить право на назначение пенсии.

