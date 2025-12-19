ЕС утвердил решение о заимствовании Украине 90 млрд евро: подробности

Лидеры стран Европейского Союза на саммите согласовали новый финансовый механизм поддержки Украины, предусматривающий привлечение 90 миллиардов евро путем совместных заимствований.

О принятом решении сообщили президент Европейского совета Антониу Кошта и канцлер Германии Фридрих Мерц, передает "Европейская правда".

По итогам переговоров ЕС отказался от ранее обсуждаемой идеи так называемого "репарационного займа" и остановился на модели коллективного кредитования. Соответствующее решение было принято консенсусом всех государств-членов.

"Мы достигли договоренности. Европейский Союз одобрил предоставление Украине финансовой помощи в объеме 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. Мы взяли на себя обязательства и выполнили его", — подчеркнул Кошта.

Читайте также: Трамп провел разговор с Путиным и Зеленским: о чем говорили

Хотя президент Евросовета не детализировал техническую сторону механизма, по информации "Европейской правды", речь идет именно об общем заимствовании от имени ЕС.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уточнил, что часть этих средств будет направлена на оборонные нужды Украины.

"Этого финансирования хватит, чтобы обеспечить как военные, так и бюджетные нужды Украины в течение следующих двух лет. Это сильный и четкий сигнал на пути к завершению войны, ведь Путин согласится на компромиссы, только когда осознает, что эта война не принесет ему выгоды", — заявил Мерц.

Напомним, Трамп прокомментировал результаты переговоров между Украиной и США во Флориде.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!