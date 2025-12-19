Снятие и исключение по военному учету: чем отличается

Многие граждане Украины ошибочно считают снятие и исключение с военного учета одним и тем же, но это разные процедуры с разными последствиями. Военный учет связан с исполнением воинского долга - прохождением службы или мобилизации.

Снятие с учета не освобождает от этой обязанности – оно временное. Об этом объяснил представитель группы коммуникаций Тернопольского областного ТЦК и СП Виктор Сененький, пишет armyinform.

Снятие применяется, когда человек физически отсутствует длительно: отбывает наказание в местах лишения свободы или проходит принудительное лечение в закрытых психиатрических учреждениях. В таких случаях ТЦК знает местонахождение и не рассчитывает на личность. После возвращения (освобождения или завершения лечения) человек становится на учет снова, если статус здоровья не изменился.

Исключение из военного учета полностью освобождает от обязанности службы. Закон "О воинской обязанности и военной службе" предусматривает только четыре основания:

смерть;

лишение гражданства;

признание непригодным к службе по состоянию здоровья;

достижение предельного возраста (во время военного положения – 60 лет; после 60 лет исключение автоматическое).

Сененький отмечает: "Снятие с учета не освобождает от долга службы. Исключение - освобождает".

Понимание разницы помогает избежать ошибок при оформлении документов или планировании статуса.

