Готовьте кошельки: в какую цену обойдется праздничный новогодний ужин

Несмотря на войну, украинцы готовятся к зимним праздникам и планируют традиционное застолье с "Оливье", "Селедкой под шубой", мясом, рыбой, овощами, фруктами и сладостями.

Эксперты Национального научного центра "Институт аграрной экономики" подсчитали стоимость такого меню для семьи из четырех человек по состоянию на 11 декабря 2025 года, основываясь на мониторинге Минфина в сетях Auchan, Megamarket, Metro и Novus.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Базовый стол: 3980 грн (+10,7%)

Традиционное меню с салатами, мясом, рыбой, овощами, фруктами, хлебом, сладостями и напитками обойдется в среднем в 3980 грн - на 10,7% дороже, чем в прошлом.

"Оливье" (3 кг) - 406,87 грн (+5,8%). Дороже всего — колбаса (180 грн за 0,5 кг, +12,5%). Овощи подешевели: картофель (-57,6%, 8,50 грн. за 580 г), морковь (-62,3%, 3,18 грн. за два), лук (-58%, 1,75 грн. за два). Выросли яйца (+4,8%, 49,08 грн за шесть), горошек (+11,5%, 62,50 грн за 0,5 кг), огурцы (+14,9%, 43,92 грн за 200 г), майонез (+14,3%, 57,99 грн).

"Селедка под шубой" (1,57 кг) - 174,83 грн (+4%). Овощи вдвое дешевле: картофель (-57,6%, 4,10 грн. за 280 г), морковь (-62,3%, 2,16 грн. за 190 г), свекла (-49,4%, 2,46 грн. за 250 г), лук (-58%), 1,2 Филе сельди – 135 грн за 0,5 кг (+13,4%), майонез – 29,82 грн за 180 г.

Мясо (2,85 кг) - 1269 грн (+23%). Сырокопченая колбаса "Брауншвейская" - 410 грн за 350 г (+22%), бекон - 76 грн за 0,5 кг (+21%), свиной биток - 339 грн за кг (+15%), куриное филе - 244 грн за кг (+40

Рыба и молочка : сельдь – 135 грн за 0,5 кг филе, твердый сыр – 176 грн за 300 г (+19%), масло – 118 грн за 200 г (+14%).

Овощи : картофель – 29 грн за 2 кг (-58%), грибы – 140 грн за кг (-11%), огурцы – 49 грн за 0,5 кг (-11%). Помидоры +6% (127 грн. за кг), перец +29% (128 грн. за 0,5 кг). В общем, овощи — 473 грн.

Фрукты – 200 грн (-22%): мандарины – 116 грн за 2 кг, бананы – 62 грн за кг, лимон – 22 грн за 200 г.

Хлеб и сладости : батон – 35 грн (+25%), шоколадные конфеты – 326 грн за кг (+16%).

Напитки : шампанское "Артемовское" (0,75 л) - 239 грн (+14%), бренди "Шабо" (0,5 л) - 278 грн (+6%). Безалкогольные - 149 грн: сок "Наш Сок" - 61,90 грн (+57%), "Кока-кола" - 60,80 грн (+26%), "Моршинская" - 26,38 грн (+14%).

Стол с деликатесами: 4793 грн (+10,6%)

Добавьте красную икру (469 грн за 100 г) и красную рыбу (344 грн за 180 г) — +813 грн.

Эксперты отмечают: рост умеренный благодаря дешевым овощам, но мясо и импортные продукты подняли средний чек. Планируйте заранее – праздничный стол останется доступным для большинства семей.

Напомним, в Украине поднялась цена на популярный овощ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!