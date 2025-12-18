В Украине снизилась цена на популярные овощи: какая стоимость килограмма

В Украине цены на овощи "борщового набора" будут держаться на низком уровне по меньшей мере до конца января 2026 благодаря избыточному предложению и достаточному урожаю. В конце зимы и начале весны возможен рост на 5–10%, тогда как фрукты подскочат по меньшей мере на 10% уже с января.

Об этом в комментарии СМИ рассказал экономист Владимир Чиж. Сейчас ситуация с капустой, морковью, луком и свеклой стабильна – перепроизводство позволяет удерживать низкие цены. В 2025 году фермеры продавали морковь и лук за 3–4 грн/кг оптом (ниже себестоимости), в рознице — 5–10 грн/кг. Такая тенденция продержится до февраля 2026 года.

Фермеры заинтересованы быстро реализовать урожай во избежание потерь на хранении. Потребители еще несколько месяцев будут покупать основные овощи по доступным ценам.

После новогодних праздников динамика изменится: во второй половине зимы рост 5–10% из-за сезонного сокращения предложения, расходов на хранение, логистику и энергоносители. Дефицит качественных овощей в конце зимы (из-за ограниченного количества современных хранилищ) тоже повлияет на цены. Резкого скачка не ожидается — рынок насыщен до конца января.

Фрукты — отдельная история: большинство в супермаркетах импортны из-за неудачного урожая 2025-го, особенно косточковых. С января цены вырастут не менее 10% на яблоки и цитрусовые. В годовом исчислении фрукты уже подорожали до 50%, и праздничные акции не компенсируют этого.

