Дроны атаковали Орловскую и Ростовскую области России: попадание в завод и ТЭЦ (фото, видео)

Российская сторона сообщила о масштабной ночной атаке беспилотников сразу на семь регионов страны. В ряде областей зафиксированы перебои с электроснабжением, а в Самарской области, по сообщениям, вспыхнул пожар на химическом предприятии Тольяттиазот.

Об этом заявили в Минобороны РФ, а также сообщили губернаторы Орловской и Ростовской областей. Информацию дополнили российские Telegram-каналы, в том числе Astra. По данным российского оборонного ведомства, системы противовоздушной обороны якобы сбили 94 беспилотника. Больше всего дронов, по утверждению Минобороны, уничтожили над Ростовской областью – 36. Еще 17 – над Белгородской, 15 – над Воронежской, по шесть – над Самарской и Астраханской областями. Также по одному БПЛА якобы сбили над Курской и Краснодарским краем, семь — над Каспийским морем и пять — над акваторией Азовского моря.

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Местные жители Орловской области, на которых ссылается Astra, сообщали об атаке на Орловскую ТЭЦ. Губернатор региона Андрей Кличков подтвердил повреждение объекта коммунальной инфраструктуры, отметив, что из-за этого возможны перебои с теплом, электричеством и горячей водой в Орле. По его словам, пострадавших нет, а ремонтные бригады уже работают на месте. Впоследствии он уточнил, что подачу тепла и горячей воды временно прекратили, в связи с чем в Советском районе приостановили работу школ и детских садов.

Отдельно сообщается о пожаре на заводе Тольяттиазот в городе Тольятти Самарской области. По словам очевидцев, подъезды к предприятию перекрыты. Это предприятие является одним из крупнейших производителей аммиака в России и входит в мировую десятку по объемам производства.

О последствиях атаки также сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он заявил, что дроны атаковали Ростов, Таганрог, а также несколько районов области. По его словам, среди населения жертвы нет, однако в нескольких населенных пунктах повреждены гражданские объекты. В Ростове из-за обрыва высоковольтной линии электропередач без света остались жилые дома в микрорайоне Болгарстрой и промышленные потребители в Западной промзоне. Также проблемы с электроснабжением возникли в хуторе Недвиговка и селе Займо-Обрыв из-за повреждений линий.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!