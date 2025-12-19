Российская армия в очередной раз атаковала Одессу: есть раненный, часть города осталась без света, тепла и воды (фото)

В ночь на 19 декабря российские войска вновь нанесли удар по Одессе. В результате атаки пострадал один человек, а часть города осталась без электроэнергии, водоснабжения и тепла.

Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Сергей Лысак в социальных сетях. По его словам, ранение средней степени тяжести получил один человек, который оперативно доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время врачи оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

Также в результате обстрела получила повреждения критическая инфраструктура города. Ударная волна повредила жилые дома, в результате чего в одном из густонаселенных районов Одессы временно исчезли свет, вода и тепло.

Глава МВА отметил, что на местах разрушений уже работают аварийные и коммунальные службы. Специалисты оценивают масштабы нанесенного ущерба и собирают информацию для дальнейшего оказания помощи жителям, чье жилье пострадало в результате атаки.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

