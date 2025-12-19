Російська армія вчергове атакувала Одесу: є поранений, частина міста залишились без світла, тепла та води (фото)

У ніч проти 19 грудня російські війська знову завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки постраждала одна людина, а частина міста залишилася без електроенергії, водопостачання та тепла.

Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Лисак у соціальних мережах. За його словами, поранення середнього ступеня тяжкості отримала одна особа, яку оперативно доправили до медичного закладу. Наразі лікарі надають потерпілому всю необхідну допомогу.

Також внаслідок обстрілу зазнала ушкоджень критична інфраструктура міста. Ударна хвиля пошкодила житлові будинки, через що в одному з густонаселених районів Одеси тимчасово зникли світло, вода та тепло.

Очільник МВА зазначив, що на місцях руйнувань уже працюють аварійні та комунальні служби. Фахівці оцінюють масштаби завданих збитків і збирають інформацію для подальшого надання допомоги мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок атаки.

