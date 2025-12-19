Эксперты назвали самые популярные модели автомобилей в Украине
В ноябре 2025 года украинцы зарегистрировали 5500 подержанных легковых автомобилей, импортированных из США — это в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Электромобили доминировали в сегменте – 53% от общего количества. Бензиновые модели заняли 34%, гибриды – 8%, дизельные – 3%, авто с ГБО – 2%.
Данные обнародовал портал " УкрАвтопром ". Среди брендов бесспорный лидер – Tesla. В топ-5 моделей вошли исключительно американские автомобили:
- Tesla Model Y - 907 единиц;
- Tesla Model 3 - 837;
- Ford Escape - 355;
- Tesla Model S - 258;
- Nissan Rogue - 258.
Средний возраст импортируемых машин – 5 лет.
