ЄС затвердив рішення про запозичення Україні 90 млрд євро: подробиці

Лідери країн Європейського Союзу на саміті погодили новий фінансовий механізм підтримки України, який передбачає залучення 90 мільярдів євро шляхом спільних запозичень.За підсумками перемовин ЄС відмовився від раніше обговорюваної ідеї так званої "репараційної позики" та зупинився на моделі колективного кредитування.

Відповідне рішення було ухвалене консенсусом усіх держав-членів. Про ухвалене рішення повідомили президент Європейської ради Антоніу Кошта та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, інформує "Європейська правда".

"Ми досягли домовленості. Європейський Союз схвалив надання Україні фінансової допомоги в обсязі 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки. Ми взяли на себе зобов’язання й виконали його", — наголосив Кошта.

Хоча президент Євроради не деталізував технічну сторону механізму, за інформацією "Європейської правди", йдеться саме про спільне запозичення від імені ЄС.

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц уточнив, що частина цих коштів буде спрямована на оборонні потреби України.

"Цього фінансування вистачить, аби забезпечити як військові, так і бюджетні потреби України протягом наступних двох років. Це сильний і чіткий сигнал на шляху до завершення війни, адже Путін погодиться на компроміси лише тоді, коли усвідомить, що ця війна не принесе йому вигоди", — заявив Мерц.

